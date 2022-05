Daghoroscoop 7 mei - Laat je amuseren, Weegschaal!

VANDAAG JARIG

Gewoonlijk ben je niet dol op veranderingen; liefst bewaak je de status quo en volg je jouw routine. Maar leren omgaan met verandering is heel belangrijk vandaag de dag. Je krijgt dit jaar met een spirituele ervaring te maken die je ertoe brengt jouw geest emotioneel te reinigen.

ZONDAG JARIG

Terwijl jouw liefdeleven enige storm zal moeten doorstaan groeien je vriendschappen. De kosmos zorgt altijd voor compensatie. Als de ene sector afzwakt, wordt de andere sterker. Je gaat belangrijke mensen ontmoeten en zult je bij hen vrij snel betrokken voelen.

RAM

Zorg voor een gezond evenwicht tussen werk en ontspanning. Neem niet te veel hooi op je vork. Het lijkt verstandig om persoonlijke informatie voorlopig onder de pet te houden. Voel je niet schuldig als je alleen wilt zijn.

STIER

Onderhoud het contact met oude vrienden; je krijgt spijt als je hen kwijtraakt door welke oorzaak ook. Laat een jongere profiteren van jouw inzicht en relaties. Geef alleen tijd en aandacht aan mensen die daar iets mee doen.

TWEELINGEN

Je kunt wakker zijn geworden met de overtuiging dat je iets belangrijks over het hoofd hebt gezien. Laat het je niet deprimeren. Keer terug naar je routinebezigheden en houd je vooral aan veiligheidsvoorschriften.

KREEFT

Sta open voor een compromis, maar niet geheel ten koste van je eigen voorkeur. Pas op als je denkt een gat te hebben gevonden in een rechtssysteem, want er kan een valkuil zijn ontstaan die je niet is opgevallen.

LEEUW

Het is frustrerend om niet over voldoende financiën te beschikken. Misschien kan een naaste je een kleine lening verstrekken, maar ga daarmee dan wel verstandig om. Concentreer je op de toekomst en vermoei je niet nodeloos.

MAAGD

Men kan je vragen de leiding te nemen over een team, genootschap of project. Ook kan een oudere je vragen een partnerschap te vormen dat zowel duurzaam als succesvol kan worden. Eerlijkheid is prioriteit om een relatie te redden.

WEEGSCHAAL

Je krijgt er weer zin in als je beter in je slappe was zit. Laat je niet verleiden het allemaal in één klap uit te geven, ook al dringen naasten daarop aan. Geniet optimaal van de dingen die leuk zijn; laat je amuseren.

SCHORPIOEN

Het kan moeite kosten je beroeps- en privéleven in balans te houden. Misschien balanceer je te veel; dat kost meer tijd en energie dan je hebt. Emoties kunnen jouw oordeel vertroebelen. Luister naar je intuïtie. Eet niet te veel!

BOOGSCHUTTER

Maak korte metten met stress en frustraties, ga naar buiten en zoek de zon op. Maak toekomstplannen, geef een vakantie prioriteit, maar maak geen plannen die moeilijk te verwezenlijken zijn. Eet minder en beweeg meer.

STEENBOK

Een lange wandeling of fietstocht in de natuur verjaagt hersenspinsels, brengt zenuwen tot rust en helpt prioriteiten te kiezen. Houd rekening met onverwachte gasten van heinde en verre. Betaal je schulden.

WATERMAN

Open een eigen bankrekening als van een gezamenlijke rekening meer geld verdwijnt dan je lief is. Misschien moet je ook je pincode veranderen. Het verkennen van de woningmarkt kan spontaan een buitenkansje opleveren.

VISSEN

Kies zelf je bestemming en gezelschap. Kom wel tegemoet aan de wensen en verwachtingen van je partner als je deze wilt behouden. Mensen die met elkaar leven moeten vrijgevig zijn. Let op lichaamstaal en details.

