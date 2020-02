Linda Burger

Vandaag, 4 februari, is het Wereldkankerdag. Hoewel de kans dat je kanker overleeft stijgende is, krijgen dagelijks nog veel te veel mensen een minder goede prognose. Linda Burger (49) heeft een latrelatie en twee zoons (20 en 18) en is manager poliklinieken in het AMC. Ze heeft uitgezaaide borstkanker.