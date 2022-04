’Hebben kinderen van BN’ers geen leerplicht?’

Praten als Brugman

„Opmerkelijk toch, hoe BN’ers maar te pas en te onpas hun kroost lijken mee te krijgen voor een vakantietje hier of daar. Even een weekje Ibiza. En drie weken later weer een midweekje Dubai. Het kan allemaal maar, geen leerplichtambtenaar die er moeilijk over lijkt te doen. Nee, dan wij ’gewone’ mensen. Wil je op de vrijdag voor het officiële vrij-zijn vertrekken, moet je op de meeste scholen praten als Brugman. Of kunnen aantonen dat het echt niet anders kan, work-wise - zie dat maar eens te verzinnen.

Eigen risico

En als je het dan toch doet, is het allemaal ’op eigen risico’. Als de leerplichtambtenaar erachter komt, heb je een probleem of in elk geval een boete van minstens €100. Ze schijnen zelfs daags voor de zomerbreak te posten op de luchthaven en te loeren op minderjarigen. Alsof je een doodzonde begaat dat je kind die laatste dag niet met het eigen speelgoed mee verkleed een dansje doet op het schoolplein.

Snipperdagen

Het stoort me ja. Ik probeerde onlangs hier in Nederland iets leuks te boeken voor de meivakantie, maar zo ongeveer alles is vol óf je moet een enorme zak geld meebrengen om in een bungalowtje op een mierennest/huisjespark te verblijven. ’Wat zou het toch lekker zijn als je ook eens buiten de vakanties weg mag’, verzuchtte ik tegen mijn vriend. Was het niet om de absurde hoogseizoenprijzen te ontlopen, was het wel om de mensenmassa te vermijden. Al hadden we maar vijf snipperdagen. Vijf, meer niet – op te nemen in weken waarin niet wordt getoetst uiteraard.

Achterstand

Ik opperde het hier al eerder eens, wat stuitte op grote protesten van leerkrachten. Nog meer administratieve rompslomp! Poeh, poeh. Blijkbaar moet er een boek worden geschreven over het feit dat jouw kind er een weekje niet is. En dan die achterstand, oh, die achterstand… Nou, daar hebben we de afgelopen twee jaar ook niet moeilijk over gedaan, toch? Toen mochten wij ouders het ook voortdurend naast ons eigen werk uitzoeken met wat stencils en een instructiemailtje.

Jan met de Pet

Het klopt niet dat voor een Dreetje andere regels gelden, het klopt gewoon niet. En het klopt ook niet dat iemand met een eigen bedrijf met een ingenieus verzonnen ik-ben-in-vakanties-onmisbaar-verhaal wel kan genieten van nagenoeg lege pistes of een all-inclusive Tenerife voor een spotprijsje. Zo pist Jan met de Pet (en in loondienst) wéér naast de pot. Dat de ene school in Nederland er geen probleem van maakt en de andere wel, kan ik al helemaal niet rijmen. Hebben we hier nou leerplicht voor iedereen of niet?

Jaloezie

Zeker, het is ergens ook een stukje jaloezie. ’Dat doet maar’, denk ik dan, als die van mij keurig in bedompte klaslokalen de wet naleven en ik op Instagram de gelikte strandplaatjes van Dreetjes achterhoofd voorbij zie komen. Maar ik ben niet de enige die het ergerlijk vindt. Op de basisschool van kleine Dré zijn andere ouders in opstand gekomen, omdat hun verzoek op extra vakantie werd afgewezen. Ik snap dat. Ik zou ook op hoge poten bij de directie verhaal halen.

Op de schop

Het wordt tijd dat ons rigide systeem op de schop gaat. Je kunt je ook te krampachtig aan de wet houden. Geef iedereen nou gewoon wat snipperdagen. Dan kunnen André en Monique in die periode hun relatie voor de komende twee maanden redden en dan kunnen wij wat verspreider van onze vrije tijd genieten. Alleen maar winnaars, toch?”