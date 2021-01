Moet je verlof krijgen voor een overleden huisdier?

Miley Cyrus is in diepe rouw nu ze haar geliefde hond Mary Jane heeft moeten laten inslapen. ’Ze was veel meer dan alleen een vriendin of familielid, ze was mijn alles. Onze liefde en connectie was simpelweg magisch,’ laat Miley weten via Instagram.

Intens verdriet

En Miley is niet de enige die intens verdriet ervaart na het overlijden van haar huisdier.

Als een familielid overlijdt, heb je als werknemer recht op verlof, voornamelijk om de uitvaart te regelen en bij te wonen. Voor huisdieren is zo’n regeling niet van toepassing, terwijl dit voor sommige huisdiereigenaren erg heftig kan zijn.

