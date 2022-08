Bo (31): ’De jongste van vier brengt mij vaker naar bed dan ik haar’

„Ik was drieëntwintig weken zwanger toen ik ineens een soort ’knap’ in mijn buik voelde. Blijkbaar had ik een darmknelling opgelopen, waarschijnlijk veroorzaakt door mijn maagverkleining. Ik moest geopereerd worden en kreeg meteen de vraag: wie moeten we redden als het fout gaat, jou of Evy? Evy, zei ik meteen.

Hoewel de geboorte later goed ging, ging de operatie mis: in mijn buikwand werden zenuwen geraakt, waardoor ik chronische ACNES heb opgelopen. Een ziekte waarbij ik de hele dag stekende pijn heb onder mijn borst.

Werk

Toen ik mijn baas vertelde dat ik zwanger was, hebben we samen besloten dat ik ontslag zou nemen. Hij zei: ’Als je dit contract tekent, krijg je honderdvijftig euro mee en een uitkering.’ Ik tekende, want ik ging er vanuit dat ik na mijn zwangerschap een nieuwe baan zou vinden.

Al snel bleek dat ik geen recht had op een uitkering, omdat we samen hadden besloten dat ik stopte met werken. Hierdoor waren we genoodzaakt ons spaargeld op te maken. Niet veel later werd ik ziek en kwam ik terecht in de ziektewet.

Danny is overdag werkzaam als hovenier en ’s avonds actief in de horeca. Gemiddeld werkt hij zo’n vijfenvijftig uur per week. Dat is nodig, want anders komen we niet rond. Nu gaat dat al lastig, met mijn honderdveertig euro per week die ik krijg van mijn uitkering.

Huishouden

Als ik een dag minder pijn heb, kook ik. Maar met een simpel gerecht als rijst ben ik wel de hele dag bezig. Na het eten ruim ik – als het lukt – de vaatwasser uit met mijn kinderen. Zij doen dan het ’bukwerk’ en ik zet de bordjes in de kasten waar zij niet bij kunnen. In het weekend maakt Danny het eten klaar voor de aankomende dagen, zodat ik het alleen op hoef te warmen.

Danny krijgt vanuit de gemeente twee dagen per week ondersteuning in het huishouden. Ik voel me vaak schuldig dat alles op zijn schouders terechtkomt, want al zijn vrije tijd gaat eraan op. Ik heb zelfs wel eens gezegd: ’Als je klaar met mij bent, begrijp ik dat’.

Zorg

De jongste van vier brengt mij met Danny vaker naar bed dan ik haar. Zodra ik op bed lig, probeer ik haar nog wel voor te lezen. Dat ik haar niet altijd naar bed kan brengen, voelt als falen. Mijn kinderen horen niet voor mij te zorgen, maar dat gebeurt wel. Als het kan, fiets ik ze naar school. Na het wegbrengen ben ik kapot en heb ik zo veel pijn dat ik weer op bed moet liggen. Ook al is de fietstocht maar drie minuten.

Financieel

Ik betaal de boodschappen, uitjes als die er zijn en de zwemles van de kinderen. Meer zit er niet in, want ik houd niet veel over. Daar baal ik van, want hierdoor betaalt Danny de rest: alle rekeningen rondom het huis, auto, noem maar op. Daar wil ik ook graag aan bijdragen.

Samen

Een avondje bingo op de camping of samen naar het strand? Als ik me goed voel, ga ik mee. Ik weet dat ik hier later last van krijg, maar ja, dan hebben we samen toch weer een mooie herinnering gemaakt. Zijn we weer een moment écht samen geweest.”

