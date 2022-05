Susan (52): ’Tijdens het ziekteproces was mijn sexappeal ver te zoeken’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Nee, in mijn hoofd ben ik altijd een stuk jonger. Lichamelijk doe ik ook graag alsof ik nog dertig ben, maar door mijn hormoonbehandelingen heb ik wel wat klachten gekregen. Een maand geleden is er eindelijk een einde gekomen aan mijn vijfjarige hormoonkuur tegen borstkanker. Zelf ben ik nooit echt onzeker geweest over mijn lichaam, maar tijdens dit ziekteproces was mijn sexappeal ver te zoeken. Het was een moeilijke periode, desondanks heeft het mij ook geïnspireerd. Ik realiseerde mij dat vrouwen snel geneigd zijn om hun sexappeal te verbergen. Om het vrouwelijk lichaam te vieren heb ik daarom een nieuwe lijn schilderijen gemaakt: de Sexy Legs-collectie. Ik hoop met mijn kunst bij vrouwen een stukje onzekerheid over hun lichaam weg te nemen, onzekerheid die ik tijdens mijn ziekte ook zelf had.”

„Iedereen heeft iets moois; een twinkeling in de ogen tot aan mooie benen.” Ⓒ Eigen beeld

Heb je een beautygeheim?

„Ik houd van natuurlijke schoonheid. Ik streef het hedendaagse schoonheidsideaal niet na met bijvoorbeeld botox. Ik ben er heilig van overtuigd dat schoonheid van binnenuit komt. Als je jezelf goed voelt, straal je dat ook uit. Daarom doe ik elke dag wat ik leuk vind en probeer ik altijd mijn eigen plan te trekken.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik ben niet zo met leeftijd bezig. Mensen reageren wel altijd heel verbaasd als ik ze zeg dat ik twee dochters heb van 30 en 28 jaar. Waarschijnlijk schatten ze me dus toch een stukje jonger in. Al ben ik natuurlijk ook op vrij jonge leeftijd moeder geworden.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn krullen en sproeten. Het zorgt ervoor dat mijn gezicht er altijd vrolijk uitziet. Verder ben ik tevreden met mijn positiviteit en energie. Ik probeer alles om te buigen naar iets positiefs.”

Waarmee ben je minder blij?

„Dat ik vaak in mijn eigen wereld ben. Dit is goed voor mijn creatieve kant, maar daardoor maak ik ook minder snel spontaan contact met mensen. Over het algemeen ben ik gelukkig niet ontevreden met mijn uiterlijk. Ik ben nooit het type geweest dat daarover onzeker is. Ook toen ik jong was, ben ik nooit zo met mijn buitenkant bezig geweest. Ik vind het echter wel heel belangrijk om mezelf goed te verzorgen. Daarom let ik op mijn voeding en ben ik drie keer in de week in de sportschool te vinden.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker, ik ben misschien nog wel verder dan waar ik had willen zijn. Dit pad had ik niet van te voren kunnen uitstippelen. Inmiddels ben ik al ruim 25 jaar bekend met mijn unieke schilderstijl, verkoop ik schilderijen in het binnen- en buitenland en heb ik mijn eigen atelier met galerie. Daar ben ik best trots op. Op persoonlijk vlak ben ik ook meer dan tevreden. Mijn jongste dochter gaat volgende week trouwen. Ontzettend spannend, maar ik kijk er enorm naar uit!”

Heb je een levensles?

„Koester je sexappeal. Iedereen heeft iets moois; een twinkeling in de ogen tot aan mooie benen. Omarm je vrouwelijkheid en probeer het niet weg te stoppen, want je mag er zijn.”

