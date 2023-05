Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy ’Ik voelde me verplicht om zijn naam ook te laten tatoeëren’

Door Samenstelling Ella Vermeulen Kopieer naar clipboard

’Ik sta nog altijd vermeld op zijn arm. Ik vraag me weleens af wat zijn huidige vrouw daarvan vindt.’ Ⓒ Getty Images

Een borstvergroting, vegetariër worden, de wereld over vliegen voor één nacht samen. Niks was deze lezeressen te gek voor die ene. Al bleek hij niet altijd de ware. Ze biechten het allemaal op in de nieuwste VROUW Glossy die nu in de winkel ligt. Hier online delen we een tipje van de sluier, maar in de Glossy lees je nog veel meer schaamteloze anekdotes.