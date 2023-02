„Een gloednieuwe aflevering, dus een nieuwe groepsdate. Na het vertrek van de laatste drie mannen, zijn er nog dertien singles over met een rode roos op hun nachtkastje. De helft van deze groep mag zich van hun lenigste kant laten zien op de yogamat. Het blijft hilarisch om te zien hoe stijf de meeste spierenbundels zijn. Het is überhaupt een wonder dat kapitein Joris zijn benen in een simpele kleermakerszit krijgt gebogen.

Kinderwens

Ondertussen spreekt Marlon – autoschadehandelaar met een heerlijk plat accentje - de achterblijvers bemoedigend toe aan de zwembadrand. ’Goed dat wij niet zijn meegevraagd, want nu blijven we mysterieus.’ Said no one ever, die niet wordt uitgenodigd voor een romantische date.

Na de yogales worden de hobby’s doorgenomen en Syl vindt uiteraard weer alles leuk en gezellig. Giancarlo scoort punten door in zijn vrije tijd naast het sporten bij zijn moeder op de koffie te gaan en Matthijs kopt ’m op zijn beurt in door zijn kinderwens te droppen. Dat bruggetje vind ik persoonlijk nogal ver te zoeken als iemand je vraagt naar je hobby, maar het wordt de mannen duidelijk te heet onder de voeten.

Vrijwillig vertrek

Uiteindelijk krijgen de thuisblijvers ook een uitnodiging; een middagje ziplinen. En laat daar nou net Samé bij zitten. Met hoogtevrees, zegt ie met een grote glimlach. Als ik dat touw uiteindelijk in de bergen zie hangen, denk ik dat die hoogte nog eng is zónder hoogtevrees.

Sylvia wil duidelijk op korte termijn aan kinderen beginnen, want ook bij deze groepsdate is dit onderwerp de rode draad. Het is een wonder dat geen van de mannen vrijwillig vertrekt. De beruchte kinderwens is nou niet bepaalt een doorsnee onderwerp die je thuis in Nederland ook even op de eerste de beste date aansnijdt. Laat staan tijdens het ziplinen.

Tortelduifjes

Niet alleen qua gespreksonderwerpen, maar ook wat betreft de dates zit de vaart er lekker in. Kitesurfer Tjeerd mag diezelfde dag nog voor de derde keer mee op date, maar dit keer heeft hij The Bachelorette voor zichzelf. Ze duiken samen de groentetuin in om een vegan pokébowl te maken. Dit hipstergerecht lijken de tortelduifjes nooit te gaan eten, want ze hebben alleen maar oog voor elkaar. Het is een wonder dat Syl zich niet in haar vingers snijdt tijdens het prakken van de avocado.

De 32-jarige Rick bekent in de villa aan zijn concurrenten dat ie zich schuldig voelt, hij komt erachter dat ie tijdens de groepsdate wel erg veel aan het woord was. Maar dat schuldgevoel blijk al snel naar zichzelf te zijn: meneer is bang dat ie daarmee zijn eigen glazen heeft ingegooid en de laan wordt uitgestuurd.

Onzeker

Op de daaropvolgende Zuid-Afrikaanse Braai is Rick van plan zich op de achtergrond te houden en stort ie zich dus maar op de bbq. De mannen zien er op de een of andere manier een stuk relaxter en knapper uit in hun hippe blousjes tijdens dit tuinfeestje dan op de ongemakkelijke cocktailparty’s. Maar Syl heeft volgens mij de memo gemist en komt alsnog in een soort van galajurk die half open waait opdraven, dus de mannen staan meteen op scherp.

Joris is de romantische date met Tjeerd ook ter oren gekomen en kaapt The Bachelorette al weg voordat ze gedag heeft gezegd. Deze zelfverzekerde kapitein lijkt ineens onzeker te zijn. Hij vindt haar duidelijk leuk en dat is zoals hij zegt: gevaarlijk.

In katzwijm

Terwijl Rick denkt naar te huis worden gestuurd, graaft ie zijn eigen graf nog even een stuk dieper. De beste man heeft weliswaar al een uur de aandacht niet op zichzelf gevestigd, maar weet toch weer de plank volledig mis te slaan. ’Wat zijn jouw talenten dan?’, wil ie wel even van Sylvia weten. Een legitieme vraag natuurlijk, maar en plein public is The Bachelorette daar absoluut niet van gediend.

Gelukkig weet Shaka de sfeer weer op te krikken door even een moppie te gaan zingen. Holymoly! Wat een zwoele stem! Zelfs zijn concurrenten vallen in katzwijm. Als ie vervolgens ook nog haar handen vastpakt tijdens de laatste noten, móet hij toch wel een paar uur later een roos bemachtigen…

Verrassende keuze

Maar niet alleen Shaka. Huh?! Oók Rick krijgt een roos. Sylvia denkt namelijk dat ze met hem goed kan praten. Terwijl voorheen me juist op viel dat de hoeveelheid airtime iemand in een aflevering heeft, meestal betekent dat ie er dan een uur later uitgeknikkerd wordt. Is dat bij Rick wonder boven wonder ineens niet het geval. In plaats daarvan moeten Jordy en Marlon het veld ruimen. Voor het eerst een verrassende keuze van The Bachelorette dit seizoen.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.