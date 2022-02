Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws 'Backstage hoorde ik ineens: 'Steven, je gaat zo trouwen''

Door Puk van Spall Kopieer naar clipboard

„We waren voor een show in een pretpark in Frankrijk toen ik backstage ineens hoorde: ’Steven, je gaat zo trouwen.’” Ⓒ Aldo Allessie

Voor sommige mensen is één Valentijnsdag al te veel, maar de échte romantici vieren het een hele week lang. Wist je dat in de week voorafgaand aan 14 februari iedere dag een ander liefdesthema heeft? Het begint vandaag met de Dag van de Roos – waarbij je je partner alvast met bloemen kunt verrassen – en morgen staat in het teken van het aanzoek. We vroegen daarom vier vrouwen hoe hun partner op de knieën ging óf hoe ze het voor zich zien in de nabije toekomst.