Deze pareltjes verschijnen in september op Netflix, Videoland, HBO en Dplay

Netflix

Charlie’s Angels, vanaf 29 september

Denk je aan vrouwelijke actiehelden, dan denk je aan Charlie’s Angels. Vorig jaar was VROUW op de set van nieuwste film om het geweld eens van dichtbij te bekijken. Anno 2020 is het de eer aan jonkies Kristen Stewart, Ella Balinska en Naomi Banks om tegen het kwaad te strijden. Het trio is onderdeel van een wereldwijde groep angels en doet er samen met ’bosley’ Elizabeth Banks (46) alles aan om een potentieel wapen uit de handen van de schurken te houden. Who run the world? Girls!

Life as we know it, vanaf 1 september

Holly en Eric zijn door hun gezamenlijke vrienden aan elkaar gekoppeld, maar lijken geen match te zijn. Na een vreselijk eerste afspraakje is een vervolgdate zo’n beetje het laatste waaraan de twee behoefte hebben. Maar het lot beslist anders. Als hun gezamenlijke vrienden verongelukken, blijkt dat het stel Holly en Eric heeft aangewezen als voogden voor dochtertje Sophie.

Videoland

Mi Vida, vanaf 19 september

De gepensioneerde kapster Lou (63) droomt van een leven in Spanje. Maar haar (klein)kinderen achterlaten in Nederland ziet ze niet zitten. Verder dan een cursus Spaans in Cádiz, denkt Lou niet dat ze zal komen. Tot haar lerares haar aanmoedigt haar dromen na te jagen en een kapsalon in Spanje te beginnen. Lou is in de wolken, maar haar kinderen zien het niet zitten.

Married at first sight Australia, seizoen 7, vanaf 1 september

Seizoen 6 staat sinds augustus op Videoland en het zou zomaar kunnen dat we te maken hebben met een hardnekkige verslaving. De ene na de andere aflevering jagen we erdoorheen, want eerlijk is eerlijk: het kijkt lekker weg. Dit is er zeker een voor op je lijstje... maak je klaar voor romantiek, drama en intriges!

HBO

I am Sam (uit 2002), vanaf 1 september

De emoties en gedachten van Sam Dawson (Sean Penn) zijn blijven steken op het niveau van een 7-jarige. Dochtertje Lucy voedt hij op met de hulp van een groep vrienden. Dat verloopt prima, tot Lucy 7 wordt en zich verder gaat ontwikkelen dan haar vader. Hoewel instanties het anders zien, is Sam ervan overtuigd dat Lucy bij hem in de beste handen is en doet hij er alles aan om zijn dochtertje bij hem te houden. Tranentrekker!

Dplay

Fred van Leer: Alles uit de kast, seizoen 3, vanaf 22 september

Nauwelijks budget, onmogelijke maten of gewoon geen idee wat jouw stijl is? Fred van Leer weet raad. In alweer het derde seizoen helpt hij vrouwen het beste uit zichzelf te halen. Roekoeroekoe, dag schaaaaat!