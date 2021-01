’Lieve Tosca, loop niet zo te zeuren met je coronagriepje’

Lieve Tosca,

Vóór de vakantie moest ik hier lezen dat je corona had en daar ziek van was. Alinea’s lang ging het door en er waren heel veel mensen die je uitgebreid beterschap wensten met je coronagriepje. Het irriteerde me. Ik heb al een jaar lang online onderwijs, kan nauwelijks sporten en zie amper mensen omdat jij en veel anderen corona veel erger maken dan het is. Volgens het RIVM is 98 procent van de besmette mensen ‘weinig ziek tot vrijwel geen klachten’. Balen dat jij net bij die andere 2 procent hoort, maar moet om dit vrij ongevaarlijke virus alles op slot? Ik vind het veel te ver gaan. Groet, Jebenteenaansteller

Lieve Jebenteenaansteller,

Ik snap je frustratie: ik vind er zelf ook geen klap aan op deze manier. Ik heb zin om de mensen die ik lief heb te kunnen zien zonder de angst ze te besmetten, ze te kunnen aanraken en knuffelen zonder een kansberekening te maken, zomaar wat mensen thuis uit te nodigen en dat ze dan gewoon naast elkaar aan tafel kunnen zitten, weer op kantoor te werken, in een uitverkochte concertzaal te staan, te repeteren met m’n band.

En toch heb ik helaas de afgelopen weken aan den lijve ondervonden dat die maatregelen er niet voor niets zijn. En het is dus geen zekerheidje dat je niet besmet raakt als je je aan de regels houdt. De kans op besmetting neemt enorm af wanneer je afstand houdt, handen wast etc..

Op 6 december ging ik lunchen bij een vriend. We zaten allebei aan onze eigen kant van de tafel. Hij was op dat moment kiplekker maar werd een dag later ziek en had mij toen al besmet. Op 11 december werd ik ziek, op 13 december kreeg ik de positieve uitslag en raakte ik m’n geur en smaak kwijt.

Op 16 december werd de echtgenoot ziek en pas op 29 december konden we uit quarantaine. Twee weken na zijn eerste ziektedag konden we volgens de GGD en de huisarts niemand meer besmetten, maar dat betekende helaas niet dat we beter waren. ‘Echt’ ziek zijn we niet geweest: er was geen koorts, we kregen geen longontsteking en met een halve strip aspirines per dag konden we prima Mario Karten. We hadden ‘lichte klachten’, maar ze hielden langer aan dan we redelijk vonden.

Na het groene licht van de gezondheidsprofessionals, dachten we dat het leuk was om weer eens wat mensen te zien. En we waren ook al lang niet buiten geweest dus we gingen boodschappen doen, een rondje lopen, koken en daarna gezellig eten met vrienden. En omdat het gezellig was deden we ook nog een spelletje. De volgende dag lag ik weer ziek in bed en hoestte de echtgenoot weer zo hard dat de ramen in de kozijnen rammelden.

De ziekte heeft ook na de besmettelijke periode veel invloed op je gestel. Als je niet rustig herstelt, kunnen alle symptomen terugkomen: verhoging, keelpijn, spierpijn, hoesten, hoofdpijn, benauwdheid. Uit die opsomming kon ik er op nieuwjaarsdag zo vier aankruisen en na de eerste werkdag op maandag weer een paar andere. En dan werk ik dus maar vier uur per dag en wandel ik een klein rondje. De energie is niet wat het geweest is en volgens de GGD, de huisarts en de bedrijfsarts kan dat ook nog wel even duren.

Na m’n eerste terugval kreeg ik een lieve GGD-medewerkster aan de lijn die me adviseerde iedere dag een lijstje te maken van de dingen die ik wilde doen en daar slechts een kwart van uit te voeren. Dat is genoeg. Als je de dag daarna geen terugval hebt doe je wat meer, net zo lang tot je terug bent op je oude niveau. Ik ben nu voor 50 procent betergemeld en hoop einde van de maand weer helemaal terug te zijn.

Waarom ik je dit vertel? Omdat er nogal veel aannames zitten in je vraag. De echtgenoot en ik zitten niet bij die twee procent met extreme klachten. Dit is een normaal en mild ziekteverloop. De ziekte heeft een maand van ons leven gepakt en ik ben blij dat we jonge goden zijn die waarschijnlijk volledig herstellen.

Maar het had ook anders kunnen uitpakken. Op de bank waren wij bij vlagen benauwd en je weet niet of dat erger wordt of afneemt. Terwijl we op het nieuws zagen dat de ziekenhuizen volliepen, hoopten we dat we daadwerkelijk bij die 98 procent (download hier het RIVM-rapport en check de piramidevormige infographic rechtsonder op pagina 2) hoorden die geen ziekenhuishulp nodig had. Want de verhalen over volle bedden komen op dat soort momenten ineens heel dichtbij. En gedachten over mogelijke ziekenhuisopnames maken de benauwdheid niet minder, kan ik je vertellen.

De lockdown was al niet leuk, maar ik vrees dat die nog wel even duurt. In de ziekenhuizen wordt het momenteel nog niet veel rustiger en dan heeft de Britse variant van het virus hier nog niet eens echt om zich heen gegrepen. Ik vind het heel vervelend dat jij en ik al bijna een jaar niet mogen doen wat we willen, maar het is echt met een reden: zorgen dat mensen die medische hulp nodig hebben die ook kunnen krijgen.

Hang in there ‘Jebenteenaansteller’, dingen worden weer anders. Beter, hoop ik. Met een beetje geluk zijn er tegen de zomer zoveel mensen ziek geweest en/of gevaccineerd dat het virus minder aanwezig is en we wat vrijheden terugkrijgen. Dat zou vrij fantastisch zijn.

Lfs, Tosca

