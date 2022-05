Moet er een speciaal corona-eindexamen komen?

Dit jaar doen 183.899 scholieren eindexamen. Veel leraren vrezen dat de leerlingen er nog niet klaar voor zijn, meldt Het Parool. Doordat de scholen veel dicht waren de afgelopen drie jaar, beheersen veel leerlingen niet alle studievaardigheden, luidt hun klacht. Zo hebben ze veel moeite met onder andere aantekeningen maken, grotere stukken lesstof bestuderen en informatie uit het hoofd leren. Docenten zijn nu nog druk bezig om de leerlingen voor te bereiden op het vervolgonderwijs.

Extra hulp

Maryse Knook, directeur van Open Schoolgemeenschap Bijlmer, wijst erop dat er elk jaar spanning is rondom de eindexamens. „Dat is dit jaar niet anders, maar we zien dat veel leerlingen zich moeten herpakken en echt meer moeite moeten doen voor deze laatste loodjes”, zegt ze tegen Het Parool. In de meivakantie is de school open om extra hulp te geven aan de eindexamenleerlingen. Dit jaar ziet Knook dat er meer leerlingen zijn die behoefte hebben aan extra hulp.

Bekijk ook: Je ouders moeten je geen succes wensen voor het eindexamen en acht andere gouden tips

Regels

De regels zijn dit jaar wat versoepeld voor de eindexamenleerlingen. Dennis Wiersma, minister van Primair en Voortgezet Onderwijs, heeft laten weten dat de leerlingen het resultaat van één vak niet hoeven mee te rekenen om te slagen. Dit geldt niet voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Op deze manier wordt het de leerlingen die een achterstand hebben makkelijker gemaakt om zo alsnog hun diploma te halen.

Achterstanden

Achterstanden zouden ook ingehaald kunnen worden door een jaartje langer op school te blijven. Het is namelijk maar de vraag hoe effectief de door de minister aangekondige versoepeling is. De gebieden waarop hun kennis achterloopt, zouden leerlingen wellicht moeilijk kunnen inhalen in de toekomst.

Deze lichting eindexamenleerlingen heeft drie jaar corona-onderwijs gehad, terwijl er ook nog steeds lerarentekorten zijn. Kunnen we van hen verwachten dat zij op hetzelfde niveau zitten als de leerlingen van vóór de coronapandemie? De VO-raad, de vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs, vindt dat onderwijsinstellingen moeten gaan samenwerken. De raad benadrukt dat het geen geschikte oplossing is om de lat naar beneden bij te stellen. Volgens hen moet er beter worden samengewerkt tussen het basis-, voortgezet en hoger onderwijs.

Maar is dit voldoende? Moet er niet een alternatief centraal eindexamen komen voor de leerlingen die de dupe zijn geworden van de coronapandemie?

Praat mee

Vind jij dat de leerlingen van dit jaar een speciaal corona-eindexamen moeten krijgen? Of vind je het belangrijk dat alle leerlingen op dezelfde manier getoetst worden om ongelijkheden uit te sluiten? Praat mee via onze Facebookpagina!