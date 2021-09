Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Miranda (42) was onzichtbaar zwanger: ’Artsen dachten aan een maagzweer’

Door Maria Deniz Kopieer naar clipboard

Toen Miranda zich steeds slechter begon te voelen, besloot ze naar de huisarts te gaan. Ⓒ Eigen beeld

Miranda (42) is zwanger van haar vierde kind en maakt haar zwangerschap naar eigen zeggen heel bewust mee: zo slikt ze zwangerschapsvitaminen en gaat ze op controle bij de verloskundige en de gynaecoloog. Dit was 23 jaar geleden echter helemaal niet het geval, toen Miranda onzichtbaar zwanger bleek te zijn van haar eerste kind (nu 22). Volgens artsen had ze last van een maagzweer, maar in werkelijkheid was Miranda al 7,5 maand zwanger.