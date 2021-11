Vier jij pakjesavond kleiner door de coronamaatregelen?

Aankomend weekend wordt pakjesavond gevierd. Door het hoge aantal coronabesmettingen zijn de maatregelen aangescherpt. Dit betekent dat gezinnen moeten beslissen hoe ze Sinterklaas gaan vieren. Samen met opa en oma, met de hele familie of alleen met het gezin. Vier jij Sinterklaas gewoon zoals altijd?

In de aangescherpte maatregelen staat dat er maximaal vier personen ontvangen mogen worden, waarbij kinderen onder de 12 jaar niet mee tellen. Mensen mogen één keer per dag bezoek ontvangen waarbij 1,5 meter afstand gehouden moet worden tot personen buiten het gezin. Voordat je op bezoek gaat of bezoek ontvangt moet er een zelftest worden gedaan. Ook laat het kabinet weten dat mensen extra voorzichtig moeten zijn bij contact tussen zeventigplussers en kinderen onder de 12 jaar.

Afgelopen vrijdag gaf premier Rutte in de persconferentie aan dat het heel belangrijk is dat kleine kinderen de komende drie weken niet bij opa en oma op bezoek gaan. „Als het dan met Sinterklaas echt niet anders kan: houd 1,5 meter afstand en test van tevoren”, aldus Rutte. Hij laat ook weten dat hij bang is dat ouderen besmet kunnen raken door de kinderen.

Marieke laat op Twitter weten dat ze heeft besloten Sinterklaas niet met z’n allen te vieren. Wat goed uitkomt, want waarschijnlijk heeft haar broer corona.

Mies vraagt zich op Twitter af wat artsen en verplegers zeggen over Sinterklaas vieren met kleinkinderen. Sonja reageert dat zij haar vader wel laat komen, hij wil zelf dat risico nemen.

Nathalie heeft besloten naar het advies van het OMT te luisteren en Sinterklaas zonder opa’s en oma’s te vieren.

