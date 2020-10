Moet er een alcoholverbod komen voor 4 weken?

Sinds gisteren is het (ver)kopen van alcohol tussen 20:00 uur en 07:00 uur niet meer toegestaan. De politiebond is niet overtuigd van deze aanpak. „Nu gaat iedereen om 19:30 uur nog even langs de winkel om bier en wijn te halen. Een compleet verbod is veel makkelijker te handhaven”, meldt voorzitter Xander Simonis aan het AD.

Een groot deel van de coronabesmettingen zit ’m in de privéfeestjes. Tijdens die feestjes speelt alcohol een grote rol, en de politiebond denkt dat als je die factor weghaalt, de drang om zo’n feestje te geven veel minder groot is. Echter is niet iedereen overtuigd van deze aanpak.

Hanneke is het niet eens met het eventuele alcoholverbod.

Sommigen zien het verband niet tussen de coronacrisis en een verbod op alcohol.

Deze persoon denkt dat een alcoholverbod veel effectiever is dan de horeca dichtgooien.

