Weekhoroscoop week 21

Ram

Liefde: Hoewel de romantiek thuis wat ver te zoeken is, heb je aan aandacht geen gebrek. Op straat weet je met je nog menig hoofd om te draaien, vaak zelfs zonder dat je het zelf merkt. Gelukkig is het thuis wel gewoon gezellig, er hangt geen ruzie in de lucht!

Financiën: Een betaling waar je op zit te wachten loopt flink wat vertraging op. Geen zorgen, net als je er een mailtje aan wilt wagen staat het alsnog op je rekening.

Werk: De grootste drukte lijkt voorbij maar vergis je niet, dit is slechts de welbekende stilte voor de storm. Zie deze periode als een welkome rustpauze.

Persoonlijk: Een vriendschap lijkt in plaats van beter alleen maar minder leuk te worden. Wees voorzichtig met het nemen van al te rigoureuze beslissingen, waarschijnlijk is dit slechts een fase.

Stier

Liefde: Hoewel je graag wat meer tijd zou doorbrengen met je partner lijkt er telkens iets tussen te komen waardoor dit toch weer opschuift. Je geliefde heeft hier meer moeite mee dan je denkt.

Financiën: Dit wordt een welvarende week waarin je op een onverwachte gift kunt rekenen, waarschijnlijk van (één van) je ouders of een ander familielid waar je close mee bent.

Werk: Een irritant obstakel is te verwachten. Spreek al je creativiteit aan en wees niet bang om iets ‘geks’ te zeggen of te doen. Dat is juist wat nodig is om dit probleem op te lossen.

Persoonlijk: Iemand in je naaste omgeving kan wel wat hulp gebruiken. Hoewel je het niet meer dan normaal vindt om even de helpende hand te bieden, komt hierdoor toch je agenda in de verdrukking. Cijfer jezelf niet teveel weg!

Tweelingen

Liefde: Na een flinke woordenwisseling hebben jullie allebei wat tijd nodig. Laat het maar even betijen. Je partner wil best praten maar wel op een moment dat hij of zij daar zelf aan toe is.

Financiën: Meer inkomsten zijn te verwachten. Misschien via een leuke loonsverhoging of bonus, al behoort een andere – beter betaalde baan – ook tot de mogelijkheden.

Werk: Ben je op zoek naar werk? Sta open voor verandering; je maakt nu meer kans op een baan die niet je eerste keuze is.

Persoonlijk: Net als je denkt op de goede weg te zitten kom je erachter dat er iets speelt waar je niet van op de hoogte was. Dit werpt wel even een ander licht op de zaak!

Kreeft

Liefde: Je hebt meer behoefte aan spiritualiteit. Je wilt je graag meer verdiepen in yoga, mindfulness en andere zaken waar je innerlijke rust van krijgt en eigenlijk vind je dat je partner ook wel wat meer zen mag worden.

Financiën: Je hebt een aantal wensen op je verlanglijstje staan die eigenlijk ver boven je budget zijn. Met de nodige creativiteit lukt het je toch om een en ander rond te krijgen. Pas je wel op dat je niet in de problemen komt?

Werk: Er komt een nieuwe kans voorbij die je met beide handen aangrijpt. Niet dat deze je wordt aangeboden, je eigent het je gewoon zelf toe. En waarom ook niet? Als jij het niet doet, doet een ander het wel!

Persoonlijk: Vrienden hebben te kampen met een probleem waar ze zo 1,2,3 geen oplossing voor kunnen bedenken. Niet dat jij direct het antwoord voor handen hebt, maar je luisterend oor wordt wel enorm gewaardeerd.

Leeuw

Liefde: De liefde wordt flink op de proef gesteld. Sommige ruzies kunnen zo hoog oplopen dat je vreest voor een definitieve breuk. Zover is het gelukkig nog niet, al zal één van beiden toch echt de eerste stap moeten zetten om het weer goed te maken.

Financiën: Je hebt jezelf nieuwe financiële doelen gesteld die je met wat hulp van derden ook echt kunt bereiken. Durf gerust om hulp of advies te vragen. Nee heb je en ja kun je krijgen.

Werk: De kans dat je zaken kunt doen met buitenlandse relaties of op een andere manier je voordeel kunt doen met buitenlandse contacten is aanwezig. Ook al lijken de dingen op het eerste gezicht wat ingewikkeld, uiteindelijk valt het reuze mee!

Persoonlijk: Waar de liefde momenteel nogal wat te wensen over laat, kun je je ei gelukkig wel kwijt bij je vrienden. Niet dat dit direct iets oplost, maar opluchten doet het zeker!

Maagd

Liefde: Je bent deze week meer bezig met je werk dan met je partner. Gelukkig heeft hij of zij alle begrip voor de situatie. Soms gaan zaken nu eenmaal voor het liefje. Zoals nu dus.

Financiën: Je financiën verlopen te grillig om belangrijke aankopen of grote uitgaven te doen. Het ene moment lijkt er geen vuiltje aan de lucht, het andere moment krijg je een onverwachte kostenpost voor je kiezen.

Werk: Je hebt inmiddels een aardige reputatie opgebouwd en weet op een handige en creatieve manier om te gaan met problemen of vertragingen. Je denkt vooral in oplossingen en dit maakt je een zeer prettig persoon om mee samen te werken.

Persoonlijk: Je zit niet zo lekker in je vel maar als je eerlijk bent tegen jezelf zul je moeten toegeven dat het merendeel van je stress afkomstig is van anderen. Dit zijn exact de personen waar je (voor je eigen bestwil) best wat meer afstand van zou kunnen nemen.

Weegschaal

Liefde: Liefde en welzijn staan meer met elkaar in verband dan je misschien denkt. Onenigheid binnen de relatie of een stroef lopende vriendschap heeft direct zijn weerslag op je. Reden te meer om de lieve vrede te bewaren.

Financiën: Je financiën verlopen minder soepel dan je misschien gewend bent. Zaken waarvan je dacht er wel doorheen te kunnen fietsen blijken toch lastiger om mee om te gaan dan je dacht.

Werk: Je werkgever of leidinggevende heeft te maken met problemen op het persoonlijke vlak. Trek het je dus niet persoonlijk aan als hij of zij wat knorrig reageert, het heeft niets met jou te maken. Integendeel, je bent juist een rots in de branding!

Persoonlijk: Dit is een zeer geschikte week om creativiteit en spiritualiteit met elkaar te combineren. Natuurfotografie, schilderen of boetseren zijn rustgevende bezigheden die je zomaar nieuwe inzichten kunnen bieden.

Schorpioen

Liefde: Op een onverwacht moment word je zomaar weer overvallen door een gevoel van verliefdheid. Hoewel je lang niet altijd het achterste van je tong laat zien, begrijpt je geliefde je als geen ander en weet hij of zij precies wat je nodig hebt.

Financiën: Wie zegt dat je nu direct een keuze moet maken? Als je nog niet helemaal zeker weet welk project je het eerst wilt uitwerken of op welke manier, wacht dan nog even tot je er wél helemaal achter staat.

Werk: Dit is het moment om jezelf van een heel andere kant te laten zien. Doe het compleet tegenovergestelde van wat men van je gewend is. Of wat je van jezelf gewend bent.

Persoonlijk: Een nieuwe situatie maakt je onzeker, vooral als er mensen bij betrokken zijn die je nog niet goed kent. Probeer je niet al te druk te maken en bedenk je dat je ook op een ingetogen manier grappig kunt zijn.

Boogschutter

Liefde: Waar het tussen jou en je partner juist heel goed gaat, zijn jullie (eventueel thuiswonende) kinderen minder in hun hum. Uiteraard wil je helpen, maar pas op dat je je er niet al te veel in laat meeslepen.

Financiën: Wees deze periode wat voorzichtiger met het doen van grote uitgaven. Hoewel je je geen al te grote zorgen hoeft te maken kunnen bepaalde projecten wel meer kosten met zich meebrengen of anders verlopen dan je dacht.

Werk: Het is juist jouw enthousiasme dat jou heeft gebracht waar je nu bent. Aan de andere kant zorgt diezelfde gedrevenheid er ook voor dat je soms nét even over je grens heen gaat. Zoals nu. Doe een stapje terug en richt je even op één ding tegelijk.

Persoonlijk: Te veel eten is niet goed, maar te weinig ook niet. Jij neigt momenteel naar het laatste. Soms vergeet je gewoon te lunchen of neem je niet de tijd om rustig en voldoende te eten. Een snelle hap achter de PC is géén lunch…

Steenbok

Liefde: Je hebt behoefte aan wat meer diepzinnige gesprekken die daadwerkelijk ergens over gaan. Op dit moment heeft je geliefde hier weinig tijd voor of zin in. Volgende week komt hier verandering in en zitten jullie weer lekker op de praatstoelen.

Financiën: Meer werk leidt tot meer inkomsten. Logisch! Toch is er niet altijd de mogelijkheid om meer te werken. Maar deze week gelukkig wel.

Werk: Een nieuwe opdracht doet even flink je hersens kraken. Hoe ga je dit aanpakken, welke weg ga je bewandelen en hoe behaal je het beste resultaat? Nieuwe uitdagingen; je houdt ervan!

Persoonlijk: Je voelt je op zich prima, al kun je op sommige momenten wel wat meer energie gebruiken. Als je wat meer volkoren producten eet en wat vaker ‘niks’ durft te doen ben je zo weer top fit.

Waterman

Liefde: Hoewel de coronamaatregelen zijn versoepeld blijf jij evengoed nog graag dichtbij huis. Er is thuis nog genoeg te doen en jij en je partner hebben het samen meer dan gezellig. Pas aan het einde van de week krijg je meer behoefte aan activiteiten buitenshuis.

Financiën: Als er in korte tijd héél veel geld verdiend zou kunnen worden, zou iedereen het doen. Vertrouw op je intuïtie en wees bereid om een en ander rustig te laten groeien en bloeien.

Werk: Werk je in de verkoop of geef je (bij)les? Dan doen zich deze week extra kansen voor. Wie schrijft die blijft, dus heb je inspiratie om een nieuwe doelgroep aan te spreken, is nu het moment om je ideeën uit te voeren.

Persoonlijk: Dit is een goed moment om onenigheid uit te praten en om op een positieve manier de draad weer op te pakken. Ook met iemand die je wegens ruzie al een poos niet hebt gezien of gesproken.

Vissen

Liefde: Je geliefde maakt je elke dag nog aan het lachen en gelukkig is dit ook wederzijds. Gevoel voor humor maakt aantrekkelijk, zelfs als jullie al langere tijd bij elkaar zijn is dit één van de dingen die jullie verbindt.

Financiën: Je hoeft zelf weinig moeite te doen om je financiën op te krikken. Grote kans dat als je je betaal app opent, er een leuk bedrag op je rekening staat bijgeschreven.

Werk: Hoewel het een onzekere tijd is, is het toch aan te raden om eens na te denken over een samenwerkingsverband. Is er iemand in je omgeving die jou inspireert en andersom? Misschien is het een leuk idee om een gezamenlijke brainstormsessie te plannen.

Persoonlijk: Je kunt wat last hebben van je keel of zo nu en dan je stem kwijtraken. Dit kan een teken zijn dat je te lang achter elkaar praat of gestrest bent. Waarschijnlijk een combinatie van beide. Drink kamillethee met honing en geef je stembanden rust. Ook niet fluisteren!