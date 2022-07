Daghoroscoop 6 juli - Profiteer van je goede relaties, Steenbok!

VANDAAG JARIG

Eind oktober kan er sprake zijn van financiële turbulentie waardoor je gedwongen wordt van koers te veranderen. De kans is groot dat deze veroorzaakt wordt doordat eerdere verwachtingen onrealistisch waren. Maar verder geen nood; het gebeurt bijna iedereen 2 x per jaar en je weet wat te doen.

RAM

Jouw optimisme en positieve instelling zorgen doorgaans voor geluk. Tel je zegeningen. Laat collega’s werk van je overnemen als jij je niet optimaal voelt. Geloof niet alles wat je hoort; iemand neemt het niet zo nauw met de waarheid.

STIER

Controleer of je alles wat je nodig hebt bij je hebt voor je de deur uit gaat. Ouders kunnen zich zorgen maken over een ziek kind. Breng de school op de hoogte van jouw ongerustheid en ga als het kind geen koorts heeft ermee naar buiten.

TWEELINGEN

Het kan een productieve dag worden als je jouw zaakjes goed hebt voorbereid. Ook taken die fysieke inspanning vereisen zullen zonder problemen verlopen. Volg een technologische cursus om je kennis op te krikken.

KREEFT

Probeer die situaties in je leven die je in moeilijkheden hebben gebracht recht te zetten. Je komt er uiteindelijk achter welke innerlijke motieven je drijven. De kosmos belooft succes op zakelijk gebied en een redelijke kans op winst.

LEEUW

Jouw vermogen om arbeidsintensieve of vervelende klussen te klaren neemt toe. Gedraag je vastberaden en gedisciplineerd. Met hard werken en optimisme worden de meeste projecten die nu starten met succes beloond.

MAAGD

Je gaat een redelijk opwindende dag tegemoet, wat je ook gaat doen. Latente spanning op de werkvloer lijkt het gevolg van iemands oneerlijkheid. Neem een fles water mee als je de weg op moet; je kunt in een opstopping terecht komen.

WEEGSCHAAL

Deze dag is timing essentieel. Stel niet uit tot morgen wat je vandaag kunt doen. Je kunt hard werken en extra verantwoordelijkheden of plichten geven je de kans te excelleren. Je kunt voor promotie in aanmerking komen.

SCHORPIOEN

Laat de gebeurtenissen van de afgelopen weken nog eens de revue passeren. Je zult daarna beter in staat zijn een besluit te nemen over een toekomstig doel. Besef dat geschiedenis de neiging heeft zich te herhalen, dus let op.

BOOGSCHUTTER

Extra inspanning kan nodig zijn om een specifiek doel te verwezenlijken. Er kan vandaag veel in je voordeel worden beslist. Zet taken op je agenda die aandacht voor details en concentratie vereisen.

STEENBOK

Problemen en teleurstellingen kunnen in positieve zin veranderen door ze vanuit een ander perspectief te zien. Draai situaties in je hoofd om en er kondigt zich een eenvoudige oplossing aan. Profiteer van je goede relaties.

WATERMAN

De kosmos heeft een positieve invloed op jouw ambities. Er hangt een sfeer van succes rond alles wat met je werk te maken heeft. Besteed extra aandacht aan je professionele doelstellingen zodat je nog sneller naar de top klimt.

VISSEN

Het zal je verbazen hoeveel je vandaag voor elkaar krijgt. Jouw discipline is een voordeel. Een zakelijk voorstel zal nieuwe deuren openen en kan een goed inkomen in het vooruitzicht stellen. Bescherm reputaties van jezelf en anderen.

