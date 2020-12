Daghoroscoop 15 december

VANDAAG JARIG

Uw verlangens op liefdesgebied hebben de neiging snel te veranderen en de kosmos komt u tegemoet door komend jaar heel diverse mensen op uw pad te brengen bij talloze gelegenheden en op uiteenlopende manieren. Uw carrière kan daardoor van de 1e naar de 2e plaats verhuizen.

RAM

U kunt in een edelmoedige stemming zijn, misschien té en dat brengt het gevaar met zich mee dat u mensen gaat helpen die niet geholpen willen worden. Denk niet dat u het antwoord hebt op elk probleem. Probeer praktisch te blijven.

STIER

Doe wat u moet doen zo snel mogelijk en ga dan iets doen wat u leuk vindt. Als u in een tuincentrum of winkel werkt zult u het druk hebben, maar laat u niet opjagen en probeer vrolijk te blijven. Houdt u aan uw dieet en laat u niets opdringen.

TWEELINGEN

Professioneel of zakelijk kunt u op waardering of erkenning rekenen, maar u desondanks zorgen maken over de toekomst. De vrees om op dood spoor te belanden is ongegrond. Wees bereid de waarheid te zeggen als dat nodig is.

KREEFT

Kijk uit naar een nieuwe uitdaging; volg een cursus om uw kennis uit te breiden of verdiep u in fotografie, tekenen of aquarelleren. Een innerlijk conflict kan u onzeker maken, maar u komt snel op gang als u bij het begin begint.

LEEUW

Ook als u 100% opgaat in uw gezin en zijn levenswandel kunt u mentaal afwezig zijn en verdiept in andere beslommeringen. Dat kan spanning oproepen in uw relatie. Bedenk een compromis; de middenweg is niet voor niets verguld.

MAAGD

Gebruik initiatief en energie om uw carrière aan te jagen. U kunt meer nog dan anders toe zijn aan verandering. Stel u ambitieus en competitief op als u deals wilt sluiten vóór anderen in actie komen. Professioneel kunt u hoog scoren.

WEEGSCHAAL

Stop energie in het verbreden van uw horizon. Overweeg een studie te hervatten of volgend jaar naar een verre bestemming af te reizen U beschikt nu over de gedrevenheid om plannen uit te voeren. Laat u daar niet van af brengen.

SCHORPIOEN

Geef uzelf een duwtje in de rug als u niet op gang kunt komen. Maak de wasmand leeg en berg de strijkplank niet op voor alles in de kast ligt. Het zal prettig zijn, ook voor uzelf, als niemand de komende dagen misgrijpt.

BOOGSCHUTTER

Begin vroeg als u veel te doen en genoeg energie hebt. Veranderingen en een nieuwe uitdaging zullen u prikkelen er stevig tegenaan te gaan. Er kan een zwaarder beroep op u worden gedaan dan u aan kunt, overtref uzelf!

STEENBOK

Een prima dag voor een samenzijn met vrienden maar geef er niet te veel geld aan uit. Dit is niet het geschiktste moment voor een royaal gebaar. Gebruik goed gekozen woorden om anderen te plezieren; dat zegt meer dan een cadeautje.

WATERMAN

U kunt het gevoel hebben dan niet alles naar wens gaat terwijl Vrouwe Fortuna achter u staat. Probeer niet alles naar uw hand te zetten, er is meer tussen hemel en aarde dan uw persoontje. Sta open voor een goedbedoeld advies.

VISSEN

Uw gedachten kunnen afdwalen naar vroeger. Ruzie met een ouder kan in een ander perspectief komen te staan als u zelf met een kind overhoop ligt. U zult beseffen dat elke ervaring een levensles is. Post kan brengen waar u op wacht.