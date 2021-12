’Eindelijk een Kerst zonder mijn schoonzus’

Ik heb er jaren naar verlangd en nu is het dan echt uitgekomen: mijn broer gaat scheiden van zijn vrouw. Heel spijtig voor hem en de kinderen dat ze er zo’n verdriet van hebben, maar ik zal haar geen seconde missen. Werkelijk waar: mochten de maatregelen het al toelaten, dan wordt dit de eerste familiekerst waarbij ik niet met kromme tenen zit.

Gezever

Dertien jaar waren ze getrouwd en dertien jaar was het alleen maar kommer en kwel wat er uit haar mond kwam. Ze had nog geen stap over de drempel gezet of het gezever begon al. Dat ze een verzakking had, of last van winderigheid, of een steenpuist op een nare plek.

Allemaal dingen die je niet wilt weten en zeker niet aan de kerstdis. En dan niet éven erover praten maar echt aan één stuk door. En dan ook nog op zo’n klagerig toontje. In het begin hoorde ik het allemaal nog geduldig aan, tot ik erachter kwam dat ze sowieso altijd schromelijk overdreef en werkelijk nooit naar een ander luisterde.

In-en-ín egoïstisch

Als ik bijvoorbeeld iets opnoemde waar ik me zorgen over maakte, bagatelliseerde ze het meteen. Dat stelde allemaal niks voor. Of ze ging op haar telefoon kijken en dan wist je gewoon dat ze helemaal geen interesse had in wat jij zei. Wat kan ik zeggen: het is gewoon een ín-en-ín egoïstisch mens. Ze dacht alleen maar aan zichzelf.

Zo vroeg ze mij om de haverklap om op te passen - wat ik ook deed, want ik ben gek op mijn nichtje en neefje - maar als ik een keer een feestje had, gaf ze niet thuis. Ze heeft echt nog nooit op mijn kinderen gepast. Achteraf maar goed ook, want dat was voor die kleintjes echt niet leuk geweest. Telkens moest alles om haar draaien. Vreselijk!

Affaire

Wat mijn broer in haar zag? Geen idee. Ze zal vast wel iets hebben, maar ik zie het niet. Mannen kennelijk wel, want ze bleek dus al anderhalf jaar een affaire te hebben. Daar kwam mijn broer achter toen hij toevallig haar Visa-afschrift zag. Er stond de naam van een hotel op en een datum die hij niet herkende.

Daar was ze dus met die minnaar van haar naartoe gegaan om te seksen. Mijn broer mag dan een slechte smaak in vrouwen hebben, hij heeft wel principes: hij gelooft in trouw en is wars van vreemdgaan. Dus toen hij de waarheid eenmaal uit haar had getrokken, vroeg hij meteen de scheiding aan.

Co-ouderschap

Hij is er behoorlijk kapot van, want hij hield echt van haar en waarschijnlijk nog steeds. En voor de kinderen is het natuurlijk ook vreselijk dat ze hun moeder nu moeten missen. Ze is namelijk al bij die vent ingetrokken en ik verdenk haar er zomaar van dat ze niet eens voor co-ouderschap gaat. Wat ik zeg: ze is een egoïst. Dus ja, deze Kerst zal heel anders worden.

Mijn broer en de kinderen zullen misschien een traantje moeten laten en wat minder in de feeststemming zijn dan vorig jaar. Maar ik ben blij dat ik van mijn schoonzus af ben. Nooit meer dat gezeik over haar migraines en stressvlekken, nooit meer hoeven luisteren naar die vreselijk stem. Wat een zegen.

Natuurlijk zeg ik dat allemaal niet tegen mijn broer. Ik zal proberen om op de juiste momenten ’ja, wat naar allemaal’ te zeggen en ’ja, ik snap dat je nog van haar houdt’. Misschien zal ik hem ooit nog eens zeggen hoe ik echt over haar denk, maar deze Kerst houd ik dat nog even voor me. Ik geniet wel in stilte.”

