Gisela (52) raakt voor haar 40e in de overgang: ’Eerste opvlieger was opluchting’

Hoe merkte je dat je in de overgang kwam?

„Vanaf mijn 38e werd ik prikkelbaar en kreeg ik last van stemmingswisselingen. We waren net naar Nederland verhuisd vanuit Spanje, dus ik dacht dat het door de spanning van de verhuizing kwam. Tot mijn verbazing kreeg ik ook gevoelige gewrichten en werd ik onregelmatig ongesteld, maar schoof ik het af op het feit dat ik meer was gaan sporten. Ik kwam ook aan, ondanks het vele sporten, kreeg een droge huid, droge ogen en ik kon slecht tegen wijn. Daarnaast had ik een geheugen als een zeef en kon ik me amper focussen.

Toen het op mijn 41e onhoudbaar werd ben ik naar de huisarts gegaan. Een psycholoog gaf de diagnose burn-out, maar ik dacht: waarvan dan? Ik had niet eens een baan! Ik begreep er niks van, tot ik op mijn 43e de eerste opvlieger kreeg. Het was een opluchting, ik snapte het opeens: het is de overgang!”

Wat is jouw leefstijl?

„Ik leefde altijd al gezond, maar toen ik in de overgang kwam ben ik nóg meer gaan inzetten op een gezonde leefstijl. Ik ben yogadocent en kruidenkenner geworden. Over het algemeen ben ik veel bezig met voeding, beweging en ontspanning. Stress triggert namelijk juist heel veel overgangsklachten. Ik at altijd al ontzettend gevarieerd en biologisch. Ik gebruik geen potjes, zakjes en pakjes en bestel nooit een pizza. Daar vind ik geen zak aan. Ik heb ook gemerkt dat er voedingsmiddelen zijn die de opvliegers en het nachtzweten versterken. Die dingen eet ik niet of beperkt. Als ik gekookte aardappelen eet drijf ik bijvoorbeeld ’s nachts m’n bed uit.

Ik eet ontzettend veel groente, 400 à 500 gram per dag, vrijwel geen suiker, soms een stukje vlees of vis en vooral langzame koolhydraten, zoals kikkererwten en bonen. Ik bewoog al heel veel, maar ik werd zó stijf tijdens de overgang. Daarom doe ik heel veel rek- en strekoefeningen om mijn spieren en gewrichten soepel te houden.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Ik probeer zo’n 6 tot 7 keer per week te sporten. Drie keer per week doe ik krachttraining en rek- en strekoefeningen, 1 tot 2 keer per week tennis ik en 1 tot 2 keer per week loop ik hard. Wat je lichaam betreft als je ouder wordt is het ook echt: use it or lose it.”

Hoe houd je het vol?

„Ik heb geen moeite met het volhouden, omdat ik me enorm bewust van deze leefstijl ben. Ik heb ook ’s ochtends wel eens geen zin om te gaan sporten, maar dan ga ik toch. Ik weet dat ik me anders gewoon niet lekker voel en stijf word. Ik heb daarnaast ook geen zin om kilo’s aan te komen. Ik wil gewoon gezond en lekker in m’n vel ouder worden.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Ik heb een tijdje hormonen gebruikt in overleg met de huisarts. Ik voelde me daardoor voor kort heel goed, maar daarna voelde ik me net zo slecht als daarvoor. Ik ben er dus snel weer mee gestopt. Met mijn leefstijl ondervang ik al heel veel overgangsklachten. Daarom slik ik nu alleen nog vitamine D en magnesium. Het enige waar ik nog regelmatig last van heb is dat ik slecht slaap. Ik heb geaccepteerd dat dat nou eenmaal zo is, dat scheelt al veel. Ook heb ik een eigen productlijn, YU, en gebruik ik af en toe de tinctuur die helpt om te slapen. Hier zit hop en valeriaan in, een combinatie die helpt bij een gezonde nachtrust.”

Wat is je grootste zonde?

„Soms heb ik zo’n zin in zoete drop, dan ga ik wel eens voor de bijl. Ik ben ook maar een mens. Als ik één of twee dropjes eet gaat het nog prima, maar als ik bijna een halve zak leeg-eet word ik getrakteerd op een opvlieger. Ik hou me in ieder geval 70% tot 80% van de tijd aan mijn leefstijl, omdat ik me daar goed bij voel. En dat is ruim voldoende, dus ik weeg voor mezelf af wanneer ik het waard vind om me er niet aan te houden.”

Merk je dat je anderen hiermee inspireert?

„Ik geef trainingen voor vrouwen die hetzelfde meemaken. Ik wil hen graag handvatten bieden. Natuurlijk, wat voor mij geldt, geldt niet voor iedereen. Maar mijn doel is dat ik zo veel mogelijk vrouwen wil helpen met dit thema. Al kan ik maar een zaadje van bewustwording planten. I’m a chick with a mission!’

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke dames die willen inspireren met hun leefstijl. Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar oproep@vrouw.nl.