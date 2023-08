Praat mee: Zou jij een oppas via Marktplaats aannemen?

De man uit Schagen wist het vertrouwen van ouders te winnen door zich flexibel op te stellen en waarschijnlijk foto’s te delen waarin hij in een politie-uniform poseerde. De politie benadrukt echter dat de twintiger nooit bij hen in dienst is geweest. Daarnaast hanteerde hij een aantrekkelijk tarief. Hij was werkzaam bij in ieder geval elf gezinnen en heeft in zeker één gezin ontuchtige handelingen uitgevoerd. Daar zouden ook beelden van zijn gemaakt. De verdachte komt op 4 september voor in een eerste, nog niet inhoudelijke zitting.

Alhoewel er op sociale media veel onbegrip heerst over het inhuren van een onbekende oppas, komt dat in Nederland regelmatig voor. Online oppasservices zoals Charly Cares en Bsit wonnen de laatst jaren aan terrein en worden veel gebruikt.

De commissie Gunning, die na een eerdere zedenzaak onderzoek deed naar de veiligheid van kinderopvang, adviseert ouders om een beoogde oppas altijd om referenties te vragen en deze vervolgens te controleren. Gjalt Jellesma van ouderorganisatie Boink zegt tegen de NOS achter dat advies te staan. „Een app kan een goed hulpmiddel zijn, maar er is ook echte, fysieke beoordeling nodig voordat je weet of een oppasser voldoet. Het beste kun je zelf thuis zijn als je een oppasser voor het eerst inschakelt.”

De populariteit van dergelijke apps kan mogelijk verklaard worden door de oplopende wachtlijsten van kinderopvanglocaties als gevolg door grote personeelstekorten. Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) zijn er in ons land ruim 7.000 pedagogisch medewerkers te weinig. Dat beperkt ouders dus in hun opvangmogelijkheden.

