Daghoroscoop 14 augustus - Blijf dicht bij huis, Maagd

VANDAAG JARIG

De afgelopen jaren is jouw levensinstelling verfijnder geworden, de rafelrandjes verdwenen en je seksualiteit werd volwassener. Dierlijke passie zal veranderd zijn in een hoffelijker benadering. Heeft iemand je daarin onderwezen? Zo niet, dan is het daarvoor nooit te laat.

ZONDAG JARIG

Focus dit jaar op je gezondheid, dat zal je helpen om weerstand te bieden aan de stress die je mogelijk te wachten staat. Een operatie is niet uitgesloten en het zou verstandig zijn om daaraan voorafgaand je lichaam te ontgiften met een gericht regiem en eventuele hulp van een diëtiste.

RAM

Ga zoveel mogelijk naar buiten, ook als je werk te doen hebt. Vergeet niet waarvoor het weekend is bestemd. Zoek het gezelschap van mensen bij wie je je op je gemak voelt en met wie je kunt lachen. Misschien kun je barbecueën.

STIER

Zorg ervoor dat je met vrienden tot een akkoord komt. Sluit je aan bij mensen met dezelfde levensopvatting en neem afscheid van mensen die nooit jouw vrienden zullen worden. Een bezoek aan een oude vriend(in) kan tegenvallen.

TWEELINGEN

Doordat een intieme relatie voldoening geeft, zit je lekker in je vel. Ban dit weekend elke gedachte aan je baan of baas uit als je niet hoeft te werken. Een familiesamenzijn verloopt gezellig; een ouderlijk advies zal jou bevallen.

KREEFT

Regelmatig bewegen is van belang om gezond, fit en positief ingesteld te blijven, maar je moet er wel plezier in hebben. Besef dat jouw kaars aan twee kanten brandt als je te vaak laat naar bed gaat en ongezond eet.

LEEUW

Jij zult voortreffelijk presteren als je in de showbusiness werkzaam bent. Ben je politiek geëngageerd, dan zul je je vooral willen inspannen voor rechten en een fatsoenlijke maatschappij. Treed naar voren en motiveer je ideeën.

MAAGD

Wees attent op mogelijke ongelukjes met bouwmaterialen of apparaten. Blijf bij voorkeur dicht bij huis. Zorg dat hechte relaties harmonieus zijn en dat je partner en jij elkaar vinden in jullie verlangens en wensen.

WEEGSCHAAL

Door je volwassen en verantwoordelijk op te stellen bereik je meer dan met stemverheffing. Je zult verbaasd zijn over de kracht die uitgaat van zacht gesproken woorden. Blijf rustig als stress je uitput, dan blijf je deze de baas.

SCHORPIOEN

Er kan ineens ruzie ontstaan, omdat een ieder, ook jij, behoefte heeft aan meer ruimte en privacy. Wees wel voorzichtig, zeker als de ruzie een vervolg is van een vorige. Schrijf dromen op; ze kunnen je iets openbaren.

BOOGSCHUTTER

Een goed weekend voor een familiebijeenkomst. Zorg ervoor dat scherpe en breekbare voorwerpen zijn opgeborgen als je kleine kinderen verwacht. Wees bereid mee te doen aan spelletjes.

STEENBOK

Je kunt dit weekend een ingewikkeld project of werkstuk naar tevredenheid afronden. Begeef je daarna in het sociale circuit, maar vermijd hete hangijzers als milieuactivisme en politiek. Ontmoet nieuwe mensen, maar houd afstand.

WATERMAN

Er kan twijfel ontstaan of een gezamenlijk ontwikkeld plan wel een goed idee is. Hoewel jouw carrière zich positief ontwikkelt, kan een vreemde gebeurtenis je op het verkeerde been zetten. Til het over het weekend heen.

VISSEN

Kies voor ontspanning die niet te veel kost als je de deur uitgaat. Een wandeling door het bos of langs het strand en een ’coffee to-go’ is overal te krijgen. Zorg dat er bij thuiskomst een lekkere fles staat met wat hapjes.

