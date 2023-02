Dit is waarom er nog geen mannenpil op de markt is

Van alle mensen die anticonceptie gebruiken, is 96 procent vrouw en slechts 4 procent man. Vrouwen kunnen kiezen tussen de pil, de nuvaring, de anticonceptiepleister, de prikpil, een barrièremethode, het anticonceptiestaafje, een spiraal of sterilisatie. Tot dusver beperken voorbehoedsmiddelen voor mannen zich tot het condoom en sterilisatie, maar we lijken weer een stapje dichterbij de eerste anticonceptiepil voor mannen.

Vruchtbaarheid tijdelijk vermindert

Amerikaanse wetenschappers zijn erin geslaagd een middel te ontwikkelen dat de vruchtbaarheid bij mannelijke muizen snel en tijdelijk vermindert. Bart van Bezooijen, uroloog en voorzitter van de NVU, vertelt dat het medicijn een enzym remt dat essentieel is voor de beweeglijkheid van sperma: „Het zorgt ervoor dat de zaadcellen tijdelijk niet kunnen zwemmen, waardoor ze de eicel niet kunnen bereiken.”

Eén dosis blijkt binnen de eerste twee uur voor 100 procent effectief bij het voorkomen van een zwangerschap. Na drie uur neemt de werking af en is het nog voor 91 procent betrouwbaar. Vierentwintig uur na inname zijn nagenoeg alle spermacellen weer hersteld. Van Bezooijen noemt het een interessant concept, maar hij maakt ook een kanttekening: „Het is nog ontzettend experimenteel. Het is alleen bij muizen en op zaad van mannen in een schaaltje getest. Er is nog helemaal geen sprake van een werkingsmechanisme.”

Seks inplannen

Daarbij vraagt Van Bezooijen zich ook af of er veel vraag naar zal zijn: „Het nadeel is dat het medicijn een uur voor de seks moet worden ingenomen. Dat betekent dat je seks moet gaan inplannen, dat haalt de spontaniteit er dus wel een beetje vanaf. Een verpleegkundige gaf bij mij ook aan dat ze een man deze verantwoordelijkheid helemaal niet zou toevertrouwen. Als je langer in een relatie zit, kun je elkaar meestal wel vertrouwen. Maar een 20-jarige jongen kan tijdens een avondje stappen gewoon bluffen dat hij de pil heeft geslikt.” Huisarts en seksuoloog NVVS Peter Leusink stemt hiermee in. „Ik denk dat deze vorm van anticonceptie met name geschikt is voor mannen die in een langdurige relatie zitten. Waarschijnlijk is het minder geschikt voor mannen die nog aan het daten zijn.”

Hormonale anticonceptie

De veelbelovende mannenpil bevindt zich nog in de eerste testfase. Het kan dus nog even duren voordat deze pil beschikbaar is, maar waarom hebben mannen überhaupt zo weinig keuze als het aankomt op anticonceptie? „Dat heeft verschillende redenen. Tot nu toe is vooral onderzoek gedaan naar hormonale anticonceptie en bij vrouwen is deze nou eenmaal een stuk makkelijker te produceren dan bij mannen. Hormonale anticonceptie voor vrouwen, hoeft enkel één eicel per maand te blokkeren. Bij mannen moet de anticonceptie ervoor zorgen dat miljoenen zaadcellen worden geblokkeerd. Dat maakt het een stuk complexer. Daarbij zijn farmaceuten ook heel terughoudend met onderzoek naar een hormonale mannenpil, omdat er zoveel bijwerken bij komen kijken.”

Maar vrouwen ervaren toch ook veel bijwerkingen van de pil? „Deze bijwerkingen staan in schril contrast met de bijwerkingen die mannen zullen ervaren met een hormonale mannenpil. Wij zien dat bijvoorbeeld bij mannen met prostaatkanker. Zij krijgen hormonale therapie om de groei van prostaatkankercellen te remmen, maar dat heeft veel bijwerkingen. Deze mannen krijgen enorm veel last van opvliegers, moeheid, spierzwakte, karakter verandering, gewichtstoename, botontkalking en erectie problemen. Dat laatste is natuurlijk wel van cruciaal belang als je geslachtsgemeenschap wilt hebben. Bovendien moeten er vaak extra medicijnen gebruikt worden om de bijwerkingen te bestrijden.”

Mannen aan de beurt

Leusink laat weten dat er al onderzoek is gedaan naar verschillende mannenpillen. „De allereerste mannenpil is tegelijkertijd ontwikkeld met de vrouwenpil. Ze waren er in de jaren 60/70 al mee bezig. Er zijn hormonale vormen van anticonceptie ontwikkeld, maar er is ook al onderzoek gedaan naar anticonceptie zonder hormonen. Een aantal jaar geleden waren ze bijvoorbeeld bezig met een gel die in de zaadleider kon worden gespoten, hierdoor werden mannen tijdelijk onvruchtbaar.”

„Het voornaamste probleem met de mannenpil is dat het eigenlijk nooit verder komt dan testfase 2A, wat inhoudt dat het enkel op een hele kleine groep mensen is getest. Om een duidelijk beeld van de bijwerkingen te krijgen, moet het op een grote groep worden getest. Tot dusver is het bij eerdere mannenpillen nooit zo ver gekomen”, aldus Leusink.

Maar waarom niet? „De samenleving moet ervoor openstaan. Uiteindelijk zal een bedrijf ervoor moeten kiezen om de mannenpil écht in de markt te zetten. Om een groot onderzoek te kunnen financieren is veel geld nodig. Daar moeten financierders hun nek voor uitsteken en zij willen er natuurlijk wel zeker van zijn dat het goed gaat verkopen. Inmiddels zijn we er als samenleving naar mijn idee echt klaar voor. De mannen mogen nu wel een keer aan de beurt zijn.”

Experimenteel

Deze nieuwe veelbelovende mannenpil biedt dus kansen. Toch kunnen er volgens Van Bezooijen nog jaren overheen gaan totdat deze op de markt wordt gebracht: „Deze vorm van anticonceptie is nog heel experimenteel. Het kan nog tien jaar duren voordat het beschikbaar wordt. Wat op muizen werkt, hoeft niet op mensen te werken. Het heeft dus nog heel wat voeten in aarde.”

Leusink denkt dat mannen vooral op zoek zijn naar een pil die makkelijk is in gebruik. „De pil moet niet afhankelijk zijn van de seksuele activiteiten. Eerder was dit al te zien bij erectiepillen en pillen die helpen tegen te snel klaarkomen. Mannen nemen liever dagelijks een pil, dan één pil die maar een paar uur werkt. Je wilt seks niet plannen.”

