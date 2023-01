Praat mee: Moet er een smartphoneverbod op middelbare scholen komen?

De presentator nam het gisterenavond op voor Tweede Kamerlid René Peters (CDA), die het plan om telefoons op scholen te verbieden in november 2022 naar buiten bracht. Lubach pleit dat er momenteel geen landelijk beleid is, terwijl de mobieltjes een grote stoorzender zijn op scholen. „Mobieltjes zijn aandachtsgeile verslavingsbommen”, in de woorden van de programmamaker.

Telefoontas

Toch wordt op verschillende middelbare scholen al aan banden gelegd. Sommige scholen hebben telefoontassen of bakken; een plek in de klas waar de leerling voordat de les begint zijn of haar telefoon in moet leggen. Volgens Lubach is dit echter geen oplossing.

„Leerlingen kijken dan de hele dag naar zo’n tas. Het is wetenschappelijk bewezen dat het niet werkt, aldus Arjen. In landen zoals Frankrijk en Australië is er al zo’n verbod. Leerlingen moeten aan het begin van de schooldag hun telefoon in hun kluisjes leggen. Zouden wij als Nederland moeten volgen? Als het aan Arjen ligt wel.

Geen interactie

De presentator krijgt rekenen op veel bijval. Op twitter is een groot deel het met hem eens. Zo zegt Marije: „Ik ben geen boomer en toch een groot voorstander van een verbod op smartphones op scholen.” Aan de andere kant klagen Twittergebruikers hoe je leerlingen zonder het elektronische interactie bij de les houdt. Een Twittergebruiker klaagt, dat het gebruik van een Kahoot; een online-quiz waarbij je deelneemt via je smartphone, dé manier is om leerlingen bij de les te houden. Als dat niet meer mag, hoe motiveer je ze dan nog?

Praat mee

Wat vind jij? Ben jij voor een smartphoneverbod? Of vind jij dat smartphones niet alleen voor afleiding zorgen, maar ook voor enthousiasme en positieve interactie tussen leerlingen en hun docent? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Jean is tegen het verbod omdat ze bang is dat ze leerlingen zonder een Kahoot niet bij de les kan houden.

Marije is een groot voorstander van een verbod op smartphones op scholen.

Lisa vindt dat scholen zelf een beleid moeten maken, want er zijn altijd uitzonderingen.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.