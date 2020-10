Gaat het kabinet ver genoeg om corona terug te dringen?

Uitgelekte informatie

Gisteren lekte ook uit dat het kabinet teamsporten voor volwassenen wil stilleggen. Reizen met het openbaar vervoer mag straks alleen nog als dat echt noodzakelijk en het advies wordt om niet meer dan drie gasten per dag thuis te ontvangen. Alle nieuwe maatregelen moeten eraan bijdragen dat het contact tussen mensen zoveel mogelijk beperkt wordt en het coronavirus zich zo niet verder kan verspreiden.

Praat mee

Denk jij dat deze maatregelen afdoende zijn om het virus verder terug te dringen of gaan ze jou niet ver genoeg en moeten ook de scholen, fitnesscentra en kappers weer dicht? Of geloof je meer in het Franse beleid, waarin de restaurants wel open mogen blijven maar een mondkapje overal verplicht is?