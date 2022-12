Daghoroscoop 19 december - Sterrenbeeld Leeuw: Maak een lijstje!

VANDAAG JARIG

Je houdt van reizen, maar kies er de komende maanden wel het juiste moment en de juiste bestemming voor uit. Ga niet naar landen waar het politiek onrustig is of waar een vervelend virus rondwaart. Dat geldt ook voor studenten die een jaar elders willen studeren. Informeer je tevoren terdege.

STERRENBEELD RAM

De kosmos zorgt voor de discipline die je nodig hebt om hard te werken. Blijf met beide benen op de grond en richt beide ogen op jouw doel. Je beschikt nu over de doorzettingskracht om een sterke basis te leggen voor jouw toekomst.

STERRENBEELD STIER

Ondanks jouw goede bedoelingen kan er vandaag weinig uit jouw handen komen. Onzekerheid kan je parten spelen. Leg jouw vertrouwen in een macht die groter is dan de jouwe en reken erop dat de kosmos tot meer in staat is dan je kunt doen.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Op zoek naar helderheid over een gezondheidskwestie kun je het gevoel hebben in de mist te lopen. Het is de moeite waard een second opinion te vragen als je in verwarring verkeert, al is het maar voor jouw eigen gemoedsrust.

STERRENBEELD KREEFT

Een romance verloopt misschien niet naar wens. Maar de gedachte alleen te zijn kan je ervan weerhouden er een punt achter te zetten. Iemand kan je voor de gek houden en dat geldt ook voor deze situatie. Laat het maar even op z´n beloop.

STERRENBEELD LEEUW

Het kan ineens tot je doordringen hoeveel werk er gemoeid is met een gastheer/vrouwschap. Alle drukte kan er de oorzaak van zijn dat je vergeet bepaalde taken te voltooien. Maak een lijstje en werk dat punt voor punt af.

STERRENBEELD MAAGD

Overwerken kan een goed idee zijn om wat extra cash te verdienen en achterstallig werk in te halen. Ruim ook wat tijd in voor familie, vrienden en buren. De normale dagelijkse routine zal je helpen de komende drukte door te komen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een langzame maar gestage benadering zorgt ervoor dat productiviteit en efficiëntie toenemen. Als je de kaars aan beide kanten hebt gebrand en hard hebt gewerkt is het moment gekomen om iets moois voor jezelf te kopen.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Schiet jezelf niet in de voet door na te denken voor je iets zegt. Uit bezorgdheid kun je iets onthullen wat beter geheim kan blijven. Een massage of schoonheidsbehandeling zou je goed doen als jouw werklast zwaar is.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Je kunt door angst of onzekerheid geplaagd worden. Probeer je te bevrijden van sombere gevoelens. Als je een behoorlijk tempo aanhoudt wordt het een productieve dag. Maak een wandeling om waanideeën te verjagen.

STERRENBEELD STEENBOK

Blijf je niet in een probleem verdiepen. Val terug op jouw grote netwerk voor de steun die je nodig hebt. Zorg ervoor dat mensen samenwerken, vele handen maken het werk lichter. Verdeel een immense taak in kleinere componenten.

STERRENBEELD WATERMAN

Alles wijst op een gunstige dag. Zaken kunnen soepel verlopen, behalve misschien een geldkwestie. Benader alles rustig. Als je hard hebt gewerkt en oppassend bent geweest heb je recht op de vrijheid om te doen wat je wilt.

STERRENBEELD VISSEN

De wens je te bevrijden uit een benarde situatie kan tot gevolg hebben dat je ontslag neemt of een studie opgeeft. Jouw hart volgen, hoe onverantwoord misschien ook, kan nooit echt verkeerd zijn. Volhard niet in iets wat je niet aanstaat.

