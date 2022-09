Julia (22) viel 40 kilo af: ’Vroeger was ik echt een emotie-eter’

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

Ik heb zes eetmomenten per dag. Dit bestaat uit ontbijt, lunch, avondeten en drie tussendoortjes. Wat ik eet varieert per dag. Vaak ontbijt ik met kwark met muesli en fruit erin. Als tussendoortje eet ik vaak een plakje ontbijtkoek, of iets anders wat goed vult. Voor de lunch kies ik vaak voor een cracker met bijvoorbeeld kaas erop. ’s Avonds eet ik regelmatig pasta, pizza op een bloemkoolbodem, of gewoon aardappels met groenten en vlees. Ook gun ik mijzelf elke dag iets lekkers, zoals een stukje chocola. Dat soort dingen probeer ik mijzelf niet te verbieden, want dan ga ik het alleen nog maar meer willen. Vroeger was ik namelijk echt een emotie-eter en ging ik veel eten als ik verdrietig was. Nu heb ik dat gelukkig onder controle gekregen.

Zit jij op dit moment op jouw streefgewicht?

Ja, van mij hoeven er nu geen kilo’s meer af. Ik probeer nu voornamelijk op gewicht te blijven, en dit lukt gelukkig goed. Dit doe ik door te sporten en door gezond te blijven eten. Natuurlijk ga ik nog steeds wel eens lekker uit eten, en kan ik zeker eens een dag wat ongezonder eten. Ik probeer mijzelf iedere dag een verzadigd gevoel te geven. Ik ben zeker tevreden met hoe mijn lichaam er nu uitziet.

Hoe hou jij deze levenswijze vol?

Een paar jaar geleden werd ik te zwaar, ik woog toen bijna 110 kilo. Toen ben ik begonnen met koolhydraatarm eten met een programma van de sportschool. In een half jaar viel ik 25 kilo af, maar toen het programma afgelopen was kwamen de kilo’s er weer bij. Toen ben ik op eigen houtje gaan afvallen, door veel te sporten. In drie jaar tijd ben ik toen 40 kilo afgevallen. Nu vind ik het makkelijk om deze levenswijze vol te houden. Ik let er voornamelijk op dat ik voldoende fruit en groenten binnenkrijg. En als ik een vol gevoel heb, is het belangrijk dat ik stop met eten. Dan heb ik simpelweg genoeg gehad.

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

Vroeger was ik een party roker. Als ik dan op stap ging rookte ik veel. Nu doe ik dat ook nog wel eens, maar wel een heel stuk minder. Ik hou nog steeds ook wel van een drankje op zijn tijd. Maar tegenwoordig drink ik bijna niet meer. Ik merk namelijk dat sinds ik zo veel ben afgevallen, ik minder goed tegen alcohol kan. Maar gelukkig ben ik ook erg gezellig zonder een drankje op.

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

Je hoeft niet je hele levensstijl om te gooien om gezonder te gaan leven of af te vallen. Het gaat echt om de kleine dingen. Drink bijvoorbeeld twee liter water per dag. Zorg dat je meer groenten eet. Wandelen helpt ook heel erg om in beweging te blijven. Ook al is het maar tien minuten op een dag. Straf jezelf ook niet af, dan wordt het er echt niet leuker op.

Wat is je grootste zonde?

Monchoutaart! Dat is echt mijn favoriet. Al eet ik het bijna nooit. Als ik bijvoorbeeld op een verjaardag ben waar ze taart hebben, eet ik zeker wel een stukje. Vroeger had ik dan wel een schuldgevoel, dan dacht ik dat dit niet in mijn budget van calorieën paste. Maar nu geniet ik er juist veel meer van.

Zie je nog verbeterpunten?

Nee, eigenlijk niet. Ik zit echt lekker in mijn vel nu. Als ik zo doorga denk ik zeker dat ik op mijn streefgewicht kan blijven. Mijn zelfvertrouwen is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Het gaat eigenlijk allemaal nu precies zoals ik het wil.

Hoe vaak sport je en wat doe je?

Ik sport drie of vier keer in de week. Dan volg ik een groepsles, body pump. Hiermee train je je hele lichaam. Ik heb in het verpleeghuis erg onregelmatige diensten, maar ik probeer in de rest van de week tijd te maken om te sporten. Verder wandel ik ook veel, dit probeer ik iedere dag ongeveer een kwartiertje te doen.

Wat is jouw grootste valkuil?

Eigenlijk heb ik die op dit moment niet. Ik hou mij echt goed aan deze leefstijl. Op het gebied van eten en sporten gaat het echt goed. Toen ik net begon met afvallen was mijn grootste valkuil sporten. Hier had ik simpelweg vaak geen zin in, en dan ging ik niet. Ik verzon dan smoesjes en bleef vervolgens thuis.

