’Ik durf niet bij mijn vriend te slapen’

Na een paar jaar van single-zijn, heb ik eindelijk weer een nieuwe vriend op wie ik stapelgek ben. Maar toch kan ik me niet helemaal geven en hou ik hem op afstand. Ik heb namelijk een probleem dat een relatie nogal in de weg staat. Ik snurk. En hard ook. Zo erg dat het een ander urenlang uit zijn slaap houdt.

Slaapfeestje

Het begon rond mijn zeventiende. Ik begon met de pil en kwam ineens kilo’s aan. Niet dat ik dik was, maar ik was niet meer dat tengere meisje van vroeger. Ik werd uitgenodigd voor een slaapfeestje en midden in de nacht kreeg ik opeens een stevige por in mijn rechterzij. ,,Hou eens op met dat gesnurk!” snauwde één van mijn vriendinnen me toe. De rest bleek ook wakker.

,,Welk gesnurk?” vroeg ik verbaasd, want zelf had ik niks door. Toen zei ze dat ik net een grasmaaier leek. Dat was een deuk in mijn zelfvertrouwen. Ik durfde daarna dus nergens meer te logeren. Jarenlang was het geen probleem, omdat ik simpelweg geen bedpartner had. Toen ik mijn (inmiddels ex-)man leerde kennen, zag ik de bui al hangen. Maar gelukkig zei hij na een romantische avond zelf: ,,Ik zou graag blijven slapen, maar ik snurk nogal. Dat wil ik je niet aandoen.” Ik was juist dolblij, probleem opgelost. Ons snurken was dus geen probleem, maar helaas zorgden andere obstakels dat we na elf jaar een punt achter ons huwelijk hebben gezet.

Daten

Na een paar jaar ging ik weer daten. Maar ja, toen kwam die oude onzekerheid dus weer bovendrijven. Wat als ik iemand zou ontmoeten die ik echt zag zitten en hij me vroeg om te blijven slapen? De eenzaamheid won het toch van de schaamte en ik ging tinderen. Al snel ontmoette ik een man met wie het heel goed klikte. Na afloop van onze derde date vroeg hij of ik nog iets bij hem wilde drinken en iedereen weet wat dat betekent: hij wilde dat ik bleef slapen. Het zweet brak me uit; ik zou met hem in bed belanden en daarna de romantiek totaal verpesten met een snurkconcert.

Ik sloeg het beleefd af, maar hij was duidelijk teleurgesteld. We hadden vervolgens nog een aantal afspraakjes en ook seks met elkaar, maar telkens als hij voorstelde om te blijven slapen, had ik een smoes klaar: ,,Sorry, ik moet morgen heel vroeg op.” Of: ,,Ik kan niet zo goed in een ander bed slapen.” Natuurlijk zorgde dat voor achterdocht bij hem. ,,Je hebt toch geen ander, hè?” zei hij zelfs. Hij dacht dat er thuis een echtgenoot op me wachtte of zoiets.

Raar

En nu vrees ik dus dat hij alsnog afhaakt, omdat ik me zo raar gedraag. Ik moet het hem vertellen, maar ik ben zo bang dat dat het einde van onze relatie betekent. En ik zou dat nog snappen ook, want het is echt niet leuk en romantisch als je alleen met dikke oordoppen in naast je nieuwe vriendin kunt liggen. Ik zou het zelf ook een enorme afknapper vinden. En er zijn zoveel leuke vrouwen... Hij is ook nog eens heel knap, dus hij heeft de vrouwen voor het uitkiezen. Waarom zou hij dan bij mij blijven?