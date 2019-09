Met z’n allen naar Kapsalon Romy

Met frisse tegenzin past oma Stine (Beppie Melissen) op haar kleindochter Romy (Vita Heijmen) omdat haar pas gescheiden dochter Margot (Noortje Herlaar) moet werken. Oma, nog steeds actief als kapster, worstelt met beginnende Alzheimer. Romy vindt het niet leuk om elke dag in de kapsalon te zitten, tot oma haar in vertrouwen neemt over haar toenemende verwardheid. Dan beseft Romy dat zij ook op oma past. Ze staat oma zoveel mogelijk bij in het runnen van de kapsalon, maar als dat niet langer gaat, trekt Romy haar eigen plan... ze besluit oma’s grootste wens in vervulling te laten gaan.

Exclusieve voorpremière

Wil je Kapsalon Romy bekijken, samen met een vriendin, zus, moeder of dochter? Ga dan voor 21 september 2019 naar ticketkantoor.nl/shop/kapsalonromy en bestel je kaarten (je betaalt alleen reserveringskosten, 1 euro per kaartje).

Wanneer

Zondag 29 september 2019

Locatie

* Ketelhuis Amsterdam, inloop 10.00 uur, start film 10.30 uur

* Filmhuis Den Haag, inloop 10.15 uur, start film 10.30 uur

* De Lieve Vrouw Amersfoort, inloop 10.00 uur, start film 10.30 uur

* Lux Nijmegen, inloop 12.30 uur, start film 13.00 uur

