Wat is een gezond ontbijt voor je kind?

„Het ontbijt is een onmisbaar begin van de dag voor kinderen. Ontbijten brengt de spijsvertering op gang en zorgt voor nieuwe energie na de nacht. Een gezond ontbijt levert belangrijke voedingsstoffen die het lichaam van een kind nodig heeft. Bovendien voorkomt het de trek in snoep en koek later op de ochtend. Wij raden het ouders aan om de tijd te nemen te ontbijten met de kinderen. In de ochtend heeft je lichaam vaak al 10 uur zonder eten erop zitten. Ontbijten is dan een goede gewoonte die je wilt aanleren”, aldus Schutte.

Gezonde keuze

„Voor een gezond ontbijt is volkorenbrood of bruinbrood de beste keuze. Als je wat variatie wilt, kun je dit afwisselen met volkoren knäckebröd, havermout of muesli. Gezond beleg voor op brood is bijvoorbeeld 100% pindakaas, 30+ kaas, groente en fruit. Denk bijvoorbeeld aan plakjes banaan op een boterham met pindakaas. Ook kun je zelf groentespreads maken. Als kinderen verspreid over de dag al wat groente eten hoeven ze niet alles tijdens het avondeten nog binnen te krijgen. Voor drinken bij het ontbijt kun je denken aan halfvolle melk of thee.”

Vermijden

Schutte benoemt de welbekende Schijf van Vijf voor een gezond ontbijt. „Koekjes, frisdrank en chips staan niet in de Schijf van Vijf. Maar ook producten als witbrood, sauzen, vleeswaren, zoet broodbeleg en vla vallen erbuiten. Hier zit bijvoorbeeld veel zout, verzadigd vet of suiker in. Als je volgens de Schijf van Vijf eet, kunnen er wel wat van deze producten gegeten worden, maar niet te veel en niet te vaak.”

Tip

„Je maakt het ontbijt gezonder als het voldoende vezels heeft. Deze zijn van belang om de spijsvertering goed op gang te brengen. Daarbij zorgen ze ervoor dat je langer verzadigd blijft. In volkorenbrood en bruinbrood zitten de meeste vezels. Wanneer je groente en fruit toevoegt, zorg je voor een vezelrijk ontbijt.”

Ontbijt voor iedereen

Het ontbijt is volgens Schutte niet voor alleen kinderen belangrijk, maar voor iedereen. „Het is een belangrijke maaltijd die je vooral niet moet overslaan. Het Voedingscentrum raadt aan om te ontbijten omdat het mogelijk positieve effecten heeft op de gezondheid. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het verband tussen regelmatig eten en het risico op hart- en vaatziekten, kanker, diabetes type 2 en overgewicht. Er zijn vermoedens dat de tijd waarop we eten, hoe vaak we eten en of we maaltijden overslaan een effect kan hebben op de gezondheid.

Hoewel ontbijt belangrijk is voor iedereen, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat het ontbijt vooral een gunstig effect heeft op kinderen en adolescenten. Ontbijt kan ervoor zorgen dat je de rest van de dag regelmatiger en gezonder eet. Voldoende studies tonen namelijk aan dat mensen die het ontbijt overslaan, later op de dag geneigd zijn juist extra te eten. Degenen die wel ontbijten, schijnen een hogere lichamelijke activiteit gedurende de dag te hebben.”