Annie (91): ’Ik voel me tijdloos!’

Voelt u zich zo jong/oud als dat u bent?

„Ik voel me tijdloos! Natuurlijk ga ik lichamelijk wel wat achteruit, maar ik ben nog steeds jong van geest en dat is het allerbelangrijkste. Waarschijnlijk heb ik dit te danken aan mijn levenshouding. Ik ben een zondagskind. Mijn dochter zei laatst nog: ’Mam, ik heb jou nog nóóit chagrijnig gezien.’ Iedereen heeft z’n rugzakje, maar bij mij is het glas altijd halfvol. Waarom zou je je focussen op de negatieve aspecten van het leven? Dat heeft helemaal geen zin. Veel leeftijdsgenoten blijven bijvoorbeeld ver weg van sociale media, maar ik heb gewoon een Facebook-account. Natuurlijk gaat dit bij mij ook niet vanzelf, maar mijn kleinkinderen helpen me graag. Je moet met de tijd meegaan.”

Heeft u een beautygeheim?

„Jezelf blijven verzorgen. Zijn mijn ogen niet opgemaakt? Dan haal ik de krant niet eens uit de bus! Zo ben ik opgevoed. Make-up geeft je nou eenmaal een frissere uitstraling. Het is wel belangrijk dat je het er ’s avonds ook weer vanaf haalt. Het maakt niet uit hoe laat ik naar bed ga; ik reinig áltijd mijn gezicht.”

Schatten mensen u op de juiste leeftijd?

„Nee, eigenlijk nooit. Ik ben best ijdel en dat zorgt ervoor dat mensen mij doorgaans geen 91 jaar geven. Morgen komt mijn kleindochter mijn haar weer knippen en verven. Dat maakt me meteen een stuk jonger. Verder omring ik me eigenlijk nooit met leeftijdsgenoten. Mijn beste vriendin is tachtig, maar de rest is een stuk jonger. Mijn leeftijdsgenoten kijken over het algemeen wat zwaarder tegen het leven aan. Ze denken soms zo zwart-wit, dat vind ik zonde. Ik houd van ruimdenkende en positieve mensen!”

Wat vindt u het mooiste aan uzelf?

„Dat is een lastige vraag, ik vind mezelf niet heel bijzonder. De meeste complimenten krijg ik over mijn blauwe ogen. Ook zit ik nog best strak in mijn vel. Ik heb mijn huid altijd goed onderhouden.”

Waarmee bent u minder blij?

„Dat ik niet meer zo mobiel ben. Ik heb last van slijtage. Fietsen gaat niet meer zo makkelijk. Gelukkig heb ik een hometrainer in mijn woonkamer staan. Zo blijf ik toch in beweging. Ook ga ik nog steeds naar jazzballet. Ik zal nooit meer zo vrij kunnen bewegen als vroeger, maar het hoort nou eenmaal bij mijn leeftijd. Het belangrijkste is dat ik helder van geest blijf.”

Bent u waar u had willen zijn?

„Zeker, ik ben een gelukkig mens en heb nergens spijt van. Ik vind het heel bijzonder dat ik inmiddels een achter-achterkleinkind heb. Maar weinig mensen mogen dat meemaken. De hele familie weet wie oma Annie is. Ze zien mij echt als het opperhoofd, dat is toch fantastisch? Ik zit in allerlei verschillende app-groepen, waardoor ik met iedereen dagelijks contact heb. Op mijn 85ste vroeg mijn dochter: ’Mam, wat wil je nog hebben voordat je de pijp uitgaat?’ Dat is onze humor. Inmiddels zijn we alweer zes jaar verder en vieren wij binnenkort dat onze familie uit vijf verschillende generaties bestaat. Ik voel me een gezegend mens.”

Wat houdt u jong?

„Bijblijven! Ik lees de krant, kijk tv en ik werk als vrijwilliger bij het jazzballet. Ik ben de oudste, maar zorg er nog steeds voor dat niemands verjaardag wordt vergeten en dat iedereen z’n koffie krijgt. Ik sta midden in het leven en geniet elke dag van de mensen om me heen. Blijf ik me zo goed voelen? Dan tik ik graag de honderd jaar aan.”

Heeft u een levensles?

„Gewoon blijven ademhalen. Ik draai al 91 jaar mee en heb dit vooral te danken aan mijn positieve levenshouding. Probeer er het beste van te maken.”

