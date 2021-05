Recept: Alfajores koekjes van koningin Máxima

Ingrediënten

~ 300 g maizena

~ 200 g bloem

~ 200 g roomboter (op kamertemperatuur)

~ 150 g suiker

~ 4 eidooiers

~1 tl baking soda (natriumbicarbonaat)

~ 2 tl bakpoeder

~ het merg uit een klein vanillestokje

~ geraspte schil van 1 citroen

~ 1 tl cognac

~ 1 blik gecondenseerde melk

~ geraspte kokos

Bereiding

Leg het blik gecondenseerde melk (ongeopend!) in een pan water, breng het water aan de kook en laat het blik drie uur in zachtkokend water liggen. Verwarm de oven voor op 160 °C. Meng alle droge ingrediënten met de zachte boter. Voeg een voor een de dooiers toe en tot slot de cognac. Kneed tot een stevig deeg en laat dat een uur rusten. Is het deeg te droog, voeg dan een el citroensap toe. Rol het deeg uit tot een lap van ongeveer een ½ cm dikte en steek er met een koekjesvorm of klein glas rondjes uit met een diameter van 4 cm. Leg deze op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak ze een minuut of 10 tot ze licht goudbruin zijn en laat ze dan afkoelen. Open het afgekoelde blik melk en plak met de goudbruine emulsie (dulce de leche) telkens twee koekjes op elkaar.

De crème mag een beetje ’uitpuilen’. Rol de koekjes tot slot met de rand door de geraspte kokos.

