Deze lezeressen ontmoetten Máxima: ’Het was kort, maar zo voelde het niet’

Sydney

„Wij woonden ruim een jaar in Australië toen we ons konden opgeven voor een ontmoeting tijdens het staatsbezoek aan Australië en Nieuw-Zeeland. Wij waren één van de gelukkigen die in Sydney naar de receptie mochten. Het was in één woord: geweldig.”

Anne-Wil Landman

Kenningsmakingstour

„In 2013 bezocht het koningspaar tijdens hun kennismakingstour door Nederland ons dorp ’s-Heerenbroek in Overijssel vanwege het 650-jarig bestaan. Ik mocht ze rondleiden. Het was een kort bezoek, maar zo voelde het niet.”

Jacolien van de Wetering- de Groot

Met de rollator

„Mijn moeder was een enorme fan van het koningshuis. Enkele maanden voordat ze overleed, bracht de koning een bezoek in de buurt. Slechtziend als ze was, ging moeder met haar rollator naar Máxima en sprak haar aan. Wat was ze gelukkig en trots!”

Maaike Strooband

Handen schudden

„Mijn schoonzus vroeg me in september 2019 of ik mee naar Meppel wilde, daar zouden Willem-Alexander en Máxima komen. Ik kreeg een hand van Máxima; in deze coronatijd niet meer voor te stellen!”

Mw. Visscher-Smit

