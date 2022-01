Daghoroscoop 28 januari - Houd rekening met afgunst, Vissen

VANDAAG JARIG

Met Saturnus op een prominente plaats in jouw horoscoop kun je je ouder voelen dan je bent en in fysiek opzicht beperkt. De neiging overdreven serieus te zijn zal invloed hebben op je liefdesleven. Zaak is om je rug te rechten en vrolijkheid uit te stralen. Daar zul je zelf ook van opknappen.

RAM

Iemand die de laatste tijd tegendraads en weinig inschikkelijk was, kan opknappen en vrolijker zijn. Het zal je humeur ten goede komen als stress afneemt. Zet een punt achter een gewaagd project dat eigenlijk gedoemd is te mislukken.

STIER

Neem een klant of concurrent mee uit eten; je kunt iets gewaar worden dat anders verborgen blijft. Laat een testament maken als je kostwinner bent of sluit een levensverzekering af. De post kan eindelijk brengen waarop je wacht.

TWEELINGEN

Misschien kun je er een lang weekend van maken; er is vraag naar jou. Alleenstaanden kunnen een romantische ontwikkeling constateren in een lange vriendschap. Blijf op de achtergrond en concentreer je als je moet werken.

KREEFT

Op de meeste relaties rust vandaag zegen. Maak duidelijk wat jij nodig hebt; de steun die je krijgt, zal jou goed doen. Er kan een reis op het programma staan met een speciaal doel. Er zit ook liefde in de lucht, of je alleen bent of niet.

LEEUW

Je kunt geluk hebben als je een examen moet doen of een moeilijk gesprek moet voeren. Weersta de aanvechting boos te reageren als iemand je op de kop zit of opzij tracht te schuiven. Door te tieren verspeel je sympathie.

MAAGD

Ontspan in het gezelschap van beminden. Een gunstige dag voor juridische zaken. Onkosten zullen minder hoog zijn dan je vreest. Blijf op goede voet met aangetrouwde familie. Misschien kun je er komend weekend even tussenuit.

WEEGSCHAAL

Als je deze week een crisis het hoofd hebt geboden, mag je jezelf feliciteren. Tijdens een debat zul je niet worden tegengesproken en humor is je beste keus als dat wel gebeurt. Vanavond leer je een speciaal iemand beter kennen.

SCHORPIOEN

Je verspilt veel energie als je jezelf niet in de hand houdt. Een grappenmaker op het werk moet in de gaten gehouden worden, want hij of zij kan voor ongelukken zorgen. Telefoontjes en omleidingen kunnen voor oponthoud zorgen.

BOOGSCHUTTER

Dwing anderen niet om besluiten te nemen; elk mens heeft z’n eigen tempo. Geef collega’s geen kans jou uit je tent te lokken; je bent soms te openhartig. Beteugel je temperament; heftige reacties komen vaak kinderachtig over.

STEENBOK

Frustratie kan toeslaan als je op informatie wacht of onderzoek doet. Jongeren kunnen een bron van informatie zijn; raadpleeg hen. Bedenk of van een hobby een winstgevende zaak te maken is. Begeef je in een nieuw circuit.

WATERMAN

Accepteer niet dat mensen jouw vrijheid trachten te beknotten. Geef alleen advies als men er om vraagt. Wees je eigen baas, dan kan het tijd zijn om een partner aan te trekken. Verantwoordelijkheid delen haalt druk van de ketel.

VISSEN

Een prima dag om jouw ideeën te promoten. Wees niet te bescheiden over je talenten. Weet dat adverteren doet begeren als je gaat solliciteren. Houd rekening met afgunst, maar trek het je niet aan. Er kan goed nieuws onderweg zijn.

