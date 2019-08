Net als politica Sharon Dijksma was Coco 48 toen ze zwanger werd

Ze woont op Ibiza en als we bellen loopt ze lekker door de warme voorjaarszon met man en kind op weg naar een dorpsfeest. Op Ibiza en in Amsterdam werkt Coco als fertiliteitscoach.

Als geen ander weet Coco dat zwanger worden heel wat voeten in de aarde kan hebben. Maar ook dat je je kinderwens niet al te lang moet uitstellen.

“Vanaf je vijfendertigste gaat je vruchtbaarheid hard naar beneden. Alles is maakbaar, dat willen we ook geloven, maar vrouwen die op hun 43ste nog op natuurlijke wijze zwanger worden, dat zijn echt hoge uitzonderingen. Daar kun je je niet aan spiegelen.

Eigenlijk moeten we eerder beginnen met nadenken over kinderen krijgen. Vóór je vijfendertigste, dan heb je de meeste kans van slagen. Die sabbatical, carrière, reis of studie kan heus nog even wachten. Dat kan later, een kind krijgen niet. Je moet je afvragen wat je tegenhoudt. Het goede moment is eigenlijk nooit daar en daardoor blijf je het uitstellen.

Ik begeleid mensen met vruchtbaarheidsproblemen en mensen die nog een kinderwens hebben. Dat kan ook een vrouw alleen zijn, die bij de partner is weggegaan. Ik ga door middel van oefeningen na of het ‘juist’ voelt dat je (nog) een kind wil en waarom je dat wil.

Soms komen we erachter dat het een wens is die niet van jou uit komt, maar die bijvoorbeeld komt door druk van buitenaf. Dat kan familie zijn of maatschappelijk. Ook geef ik advies over IVF, sperma-, eicel- en embryodonatie. Ik zal daarbij nooit zeggen: ‘je moet dit of dat’. Iedereen gaat door zijn of haar eigen proces.”

Ongelukje

Zwangerschappen bij vrouwen boven de 42 eindigen vaak in een miskraam, omdat dit een natuurlijk proces is. Wij vrouwen hebben echt een biologische klok. Veel van de latere zwangerschappen komen tot stand door ivf of embryodonatie, zoals ook in mijn geval.

Ik was rond mijn vijfendertigste ook niet zo bezig met kinderen krijgen. De kinderwens kwam pas nadat ik mijn toenmalige vriend ontmoette. Toen het niet lukte om zwanger te worden, zijn we een ivf-traject ingegaan.

Ik heb uiteindelijk diverse vruchtbaarheidsbehandelingen in het buitenland gehad, zonder succes. Uiteindelijk zijn we zelfs het adoptie-traject ingestapt, maar dat werd toch te juridisch.

Embryodonatie

Ik heb uiteindelijk tien jaar lang geprobeerd om zwanger te worden met kunstmatige inseminatie, ivf en uiteindelijk embryodonatie met mijn nieuwe partner. Mijn vorige relatie liep helaas stuk.

Met mijn vriend Alberto heb ik twee keer twee bevruchte eitjes teruggeplaatst gekregen. Beide keren is dat in een miskraam geëindigd. Dat was met zijn zaad. Niet met mijn eitjes, maar van een donor.

Ik was toen al boven de 45 jaar en dan kom je in de pre-menopauze, waardoor je verminderd vruchtbaar bent. Na de twee miskramen hadden we nog een kans met de laatste bevruchte eitjes in de vriezer in de kliniek. Die twee eitjes hebben de ontdooiing niet overleefd.

Toen hebben we uiteindelijk gekozen voor embryodonatie, dus een eitje van een donor bevrucht met donorzaad. De slagingskans is daarbij vrij hoog, wel 60 tot 70%. Alberto was in die tijd 50.

Uit onderzoek blijkt dat de zaadkwaliteit van mannen boven de 40 ook achteruit gaat. Dat is meestal door een combinatie van factoren als stress, levensstijl, alcohol en roken.

Zaaddonatie

In Nederland is embryodonatie een relatief onbekend fenomeen. En het mag niet anoniem, waardoor er een stuk minder donoren en meer lange wachtlijsten zijn. Als je al tegen de vijftig loopt, heb je geen tijd om jaren te wachten.

In Spanje en Rusland zijn er geen wachtlijsten, omdat ze met anonieme donoren werken. Vandaar dat veel vrouwen daar heen gaan om zwanger te worden. De eiceldonoren zijn meestal maximaal dertig jaar, ze doen het vaak om geld bij te verdienen.

Match met huidskleur, ogen en bloedgroep

Het donorzaad komt veelal uit Denemarken van studenten van in de twintig jaar, die ook wat willen bijverdienen en er geen belasting over hoeven te betalen. Bij zaadceldonatie wordt er gekeken naar uiterlijke kenmerken. Je wordt dus gematcht op huidskleur, ogen, maar ook op je bloedgroep.

Elvis is biologisch gezien niet ons kind, hij heeft wel uiterlijk mijn kenmerken. Maar het gaat erom dat ik elke dag een mama voor hem ben. Dat wij heel veel van hem houden. Je bent niet alleen een moeder als je zelf baart. Het gaat erom dat jij het kind opvoedt, verzorgt en liefhebt.

Miskraam

Voor mezelf mis ik wel een beetje dat vriendinnen van mijn leeftijd allemaal oudere kinderen hebben. Daarom heb ik de Facebookgroep ‛The Mature Mothers Club’ opgericht voor oudere moeders, zodat we ervaringen kunnen delen en met elkaar kunnen afspreken. Uit onderzoek blijkt dat oudere moeders bewuste moeders zijn en langer blijven leven.

Oma

Dat mensen zeggen dat ik de oma van Elvis zou kunnen zijn, vind ik ronduit kwetsend. Ik ben fitter dan ooit, voel me een veertiger. Ik drink niet, gebruik geen cafeïne, rook niet, gebruik geen drugs en eet gezond en zonder suiker.

Dat doe ik om een fitte moeder voor Elvis te kunnen zijn. Om lekker met hem te kunnen voetballen. Ik wil dit heerlijke ventje, met wie mijn leven alle dagen een feestje is, nog zo lang mogelijk meemaken. Het mooiste geschenk dat ik elke dag van hem krijg, is dat hij zegt; ‛Mama, ik hou heel veel van jou’.

