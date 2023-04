’Máxima straalt en Macron loopt rond in kleding van een butler’

Onze koningin verscheen dinsdagavond in een vuurrode jurk van ontwerper Claes Iversen. Droogendijk zag de jurk in september bij de modeshow en wist meteen: dit is een koninginnenjurk. „De originele jurk heeft grote zakken en is van een wolachtige stof gemaakt. Het is een typisch ontwerp van Claes Iversen. Hij maakt vrouwelijke kleding met een stoer accent. Máxima heeft voor haar ontwerp de zakken achterwege gelaten en voor een ander soort stof gekozen.”

Alleen voor koninginnen weggelegd

Volgens Droogendijk is rood verreweg Máxima’s favoriete kleur voor staatsbanketten. „Het oogt waardig en koninklijk. De jurk komt qua kleur mooi overeen met het ordelint. Ik was echt positief verrast! Alleen de broche vond ik niet zo mooi geplaatst, zo net boven het ceintuur. Het zorgt ervoor dat de nadruk wat meer op de taille wordt gelegd in plaats van op het gezicht. Maar goed, eigenlijk ben ik aan het muggenziften. Ze straalt zoals we van haar gewend zijn!”

Voor het staatsbanket heeft Máxima ook de juwelen uit de kluis getrokken. Máxima draagt het pareldiadeem van Wilhelmina uit 1900. Ze droeg deze voor het eerst tijdens het huwelijk van de Noorse prins in 2001. „Het was de allereerste diadeem die ze mocht dragen. Willem-Alexander en Máxima waren nog niet getrouwd, daarom waren de historische parels er destijds nog niet bij inbegrepen. Eigenlijk is een diadeem enkel voor koninginnen en prinsessen weggelegd. Máxima was destijds nog een gewone burger. Beatrix is gul en daarom mocht ze de diadeem al wel dragen. Toch blijven bepaalde topstukken, zoals het Stuart-diadeem, enkel voor koninginnen weggelegd.”

Nonchalante uitstraling

Droogendijk is ook te spreken over de outfit van Brigitte Macron. „Ze heeft een figuur waarbij alles prachtig staat. Ik vond haar jurk mooi en feestelijk genoeg. Jammer genoeg weet ik nog niet wie de jurk heeft ontworpen. Mevrouw Macron gaat altijd voor een verzorgd kapsel met nonchalante uitstraling. Inmiddels is dit een beetje haar handelsmerk geworden en ik vind dat het haar prachtig staat.”

Outfit Macron

Normaliter blijft de herenmode een beetje buiten beschouwing, maar over de outfit van Macron valt dit keer heel wat te zeggen. „De dresscode bij een staatsbezoek is white tie (rokkostuum met witte das). Macron had een witte das, maar voor de rest was zijn outfit een ratjetoe. Hij droeg een combinatie van white tie, black tie en morning coat. Aan het Nederlandse hof wordt de morning coat enkel overdag gedragen. Wat Macron tijdens het staatsbanket droeg, is eigenlijk voorbehouden aan butlers. Het is niet de eerste keer dat hij voor zo’n bijzondere combinatie gaat, maar ik vraag me af waarom hij hiervoor kiest. Het lijkt mij dat hij hierin geadviseerd wordt.”

Maar is het ook beledigend dat Macron zo tegen de kledingvoorschriften van het Nederlandse hof ingaat? „De maaltijd zal er niet minder om hebben gesmaakt. Kledingvoorschriften zijn er om de aanwezigen op hun gemak te laten voelen, toch blijft het bijzonder dat je als Franse president rondloopt in de kleding van een butler.”

