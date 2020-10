Joyce is heks: Mijn overleden man praat met mij via tarotkaarten

Weduwe Joyce van Nispen (50) is heks. Ⓒ Foto: Chantal Spieard

Over een week is het Halloween. Een verkleedfeest voor velen, maar niet voor Joyce van Nispen (50). Naast moeder is ze tevens heks. Dat vindt ze zelf verre van zweverig en ze schreef er een praktisch handboek over: Heksen. „Vanuit de belevingswereld van de heks, gaan wij als gezin misschien anders met de dood van Maarten* om.”