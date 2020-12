Tienermoeder Romy: ’Mijn vriend weigert luiers te verschonen’

Al sinds de eerste zwangerschap hopen Romy en Emre te kunnen verhuizen naar een eigen huis. Romy: „We hebben alleen nog maar samengewoond bij mijn ouders op een krappe zolder, dat zorgde voor veel strubbelingen.”

In de nieuwe aflevering lijkt er eindelijk goed nieuws te komen. „We hebben verschillende woningen bezichtigd en lijken het laatste appartement, in een flatgebouw in Capelle aan den IJssel, toegewezen te krijgen. We hoeven alleen nog maar te tekenen! Het heeft drie slaapkamers en een groot balkon. Het is echt ons droomhuis,” vertelt Romy trots.

Tienermoeder

Toch is niet iedereen blij met het woningnieuws. Oud-tienermoeder Nicky (24) - zij helpt Romy met de opvoeding en vooroordelen rondom het tienermoederschap - doet een schokkende ontdekking.

Nicky: „Toen ik bij Romy op bezoek was in het Ronald McDonald Huis vertelde ik dat ik haar een dagje wil meenemen. Om haar een keer in het zonnetje te zetten, dat heeft ze verdiend. Maar haar vriend Emre zei toen dat dat onmogelijk was, dat hij geen hele dag alleen met de kinderen kan zijn. En weet je waarom niet? Omdat hij geen luiers verschoont. Ik wist niet wat ik hoorde!”

Ruzie

Romy heeft zich hier al bij neergelegd en weet niet beter. „We hebben er al vaak ruzie over gehad, maar hij weigert het gewoon te doen. Hij vindt het vies. Emre is al een keer tijdens een ruzie hierover bijna weggelopen en het is ’t me niet waard om hem hierdoor kwijt te raken.”

Ook de ouders van Romy maken zich zorgen. Ze zijn bang dat Romy er straks in hun nieuwe huis alleen voor komt te staan. Benieuwd naar de reactie van Emre? Bekijk hier de nieuwe aflevering: