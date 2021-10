Het verschil tussen het uitstrijkje en de HPV-zelfafnametest

Premium Binnenland

Mens met varkensnier historische doorbraak: ’Kan onvoorstelbare gezondheidswinst opleveren’

Voor het eerst in de geschiedenis is een nier van een genetisch gemanipuleerd varken in een menselijke patiënt geplaatst, bleek dinsdag. Is dit een historische doorbraak waarmee de wachtlijsten voor transplantatiepatiënten drastisch verminderd kunnen worden? Cyril Moers, transplantatiechirurg in het...