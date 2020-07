Saskia’s man heeft een burn-out: Ik masturbeer om aan mijn trekken te komen

„Harm kon om alles ontploffen, hij was zo gespannen. Als de kinderen iets te luid een filmpje op hun telefoon afspeelden, schold hij ze helemaal verrot. Ook tegen mij kwam er geen goed woord meer uit.

Hij werd op zijn werk volledig overvraagd, vertelde hij op een avond, snikkend. Ik had hem nog nooit zien huilen. De huisarts, die hij de volgende dag bezocht, constateerde een burn-out. Hij moest per direct thuisblijven. Dat is nu 15 maanden geleden.

Verkoudheid

De eerste weken heeft Harm alleen maar geslapen. En als hij wakker was, vertelde hij tegen wie het maar horen wilde wat hem op zijn werk was overkomen. Ons huis ’ademde’ zijn burn-out, zeg ik wel eens. Je hebt van die mannen die een heel gezin meesleuren in een eenvoudige verkoudheid. Harm sleurde ons mee zijn burn-out in. Het gaat al 15 maanden nergens anders meer over.

Best

Ik had gehoopt dat het een kwestie van enkele weken was, maanden desnoods. Maar dat hij ruim een jaar thuis zou zitten, had ik nooit gedacht. Corona deed er ook geen goed aan, natuurlijk. Harm is wel weer voorzichtig wat uren aan het opbouwen, maar wel vanuit huis. Het zou in mijn ogen veel beter zijn als hij weer op locatie aan de slag ging, maar hij lijkt het wel best te vinden.

Klaar mee

Er is van alles naar boven gekomen tijdens de therapie die hij volgt. Als kind is Harm gepest en hij heeft zich bij zijn ouders nooit veilig gevoeld. Ik wist dat hij geen beste band met mijn schoonouders had, maar om daar jaren later nog een probleem van te maken, gaat me wat ver.

Hij heeft nu toch zijn eigen gezin? Hij is nu toch volwassen? We hebben drie kinderen samen! Het enige wat Harm doet is terugkijken en zeuren over wat ooit is geweest. Ik ben er eerlijk gezegd wel klaar mee.

Intimiteit

De leuke man die ik ooit had, is er niet meer. Ik vind Harm een zeikerd geworden. Alles is negatief. En er is geen enkele opwinding meer tussen ons. We hadden altijd een prima seksleven, maar hij toont geen enkele intimiteit meer naar mij. In het begin van zijn burn-out heb ik er nog wel om gevraagd. Dan toonde ik initiatief, maar wees hij mij voortdurend af. Inmiddels hou ik de eer aan mezelf. Dan niet hoor.

Masturberen

Het is er tussen ons niet veel leuker op geworden. Ik denk er zelfs over te gaan scheiden. Hoe lang gaat dit nog duren? Het is toch niet normaal dat ik tegenwoordig een paar keer per week masturbeer om nog een beetje aan mijn trekken te komen?

En ja, ik kijk ook om me heen. Ik vind het leuk een beetje te flirten met wat willekeurige mannen die ik op straat tegenkom. Ik wil weten dat ik nog meetel. Mijn eigen man maakt me dat niet duidelijk, namelijk.

Lastige fase

Als ik er met Harm over praat, schiet hij meteen in de slachtoffermodus. Ik moet niet zo moeilijk doen; hij gaat momenteel door een lastige fase heen. Hij heeft gewoon een schop onder zijn kont nodig, als je het mij vraagt. Maar iedereen leeft zo met hem mee, dat zijn ideeën over zijn burn-out alleen maar gevoed worden. Ik sta ondertussen een beetje aan de zijlijn mee te kijken naar het tafereel.

Vreemdgaan

Ik geef het nog een paar maanden en dan wil ik óf mijn eigen man weer terug, óf ik gooi de handdoek in de ring. Ik ben het gepraat over therapieën meer dan zat; ik wil weer lachen en ongedwongen gesprekken voeren en heerlijke seks hebben. Ik mis alles. Ik mis de Harm die ik ooit had. Ik snap niet dat hij het zelf niet ziet.

Als man wil je toch niet iemand zijn die overal een probleem van maakt? Ik sluit ook niet uit dat ik binnenkort een keer vreemdga. Ik heb ook mijn behoeften. Mogelijk wordt dat dan de aanleiding om met ons huwelijk te stoppen. De rek is er bij mij wel een beetje uit.”