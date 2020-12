De man van Janke (38) werd per ongeluk vermoord

Janke vertelt in de documentaire over de laatste foto van Stefan. Ⓒ Foto: Videoland

Zes jaar geleden kwam de man van Janke Verhagen om bij een vergismoord in hun eigen straat. De kogels die de mocromaffia op Stefan Regalo Eggermont afvuurden, waren eigenlijk bedoeld voor zijn buurman. Janke (nu 38) bleef samen met hun zoontje Ruy (nu 9) achter. In de nieuwe Videoland Original Traumabazen - Vergismoord zien we hoeveel impact de vergismoord nog altijd heeft op het zwaar getroffen gezin.