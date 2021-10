Wat vind jij een geschikte leeftijd om je kind een mobiel te geven?

Mariah vond de tweeling nog te jong om al van alles op te kunnen zoeken over haar en haar ex Nick. Uit het meest recente onderzoek van Telecompaper blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse jongeren vanaf hun tiende al een mobiel bezit. Dit gaat om 54 procent van alle jongeren ouder dan tien jaar. Op achtjarige leeftijd bezit bijna één op de drie kinderen een mobiele telefoon. Bij kinderen van zeven jaar is dat één op de zes en bij kinderen van vijf jaar bezit één op de tien al een mobiele telefoon.

Op Twitter laat Pieter weten dat hij kinderen van tien jaar te jong vindt voor een mobiele telefoon. Een andere Twitteraar ziet juist de voordelen van een mobiel op jonge leeftijd. Nu kan ze haar kind nog dingen uitleggen, voordat hij een puber is en er niet naar wil luisteren.

Voorstanders van een mobiele telefoon op jonge leeftijd vinden het een fijn idee dat ze hun kinderen altijd kunnen bereiken. Ook verschijnen er steeds meer apps waarmee je bijvoorbeeld de locatie van jouw kind kan volgen. Sommige ouders vinden dit veiliger, maar anderen vinden het schending van de privacy van het kind. Mireille reageert erop dat in haar gezin vrijwillig gebruik wordt gemaakt van de app.

Eerder spraken wij ontwikkelingspsycholoog Krista Okma. Zij geeft aan dat het haar niet verbaast dat kinderen op jonge leeftijd al een mobiele telefoon willen, omdat ze er steeds jonger mee in aanraking komen. Ze denkt wel dat het belangrijk is dat een ouder goed nadenkt of een kind al aan een mobiel toe is.

