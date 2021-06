Daghoroscoop 25 juni - Je bent helemaal klaar voor de liefde, Kreeft!

VANDAAG JARIG

Nu Saturnus het relationele segment van je horoscoop verlaat kan je liefdesleven aanzienlijk verbeteren. Je zult minder verlegen zijn en meer willen proberen. Nog niet getrouwd, dan staat niets je in de weg om nu dat boterbriefje te gaan halen. Je bent helemaal klaar voor liefde en romantiek.

RAM

Probeer in balans te blijven als spanningen toenemen. Doe je best anderen op te vrolijken en laat je niet beïnvloeden door autoritair gedrag. Mijd plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Je zult goed je woordje kunnen doen.

STIER

Werktechnisch valt er momenteel weinig vooruitgang te boeken. Doe wat je moet doen zo goed mogelijk, zet er vervolgens een punt achter en pak je spullen bijeen voor het weekend. Meer doen zal eerder contraproductief zijn dan nuttig.

TWEELINGEN

Er kunnen zich allerlei problemen voordoen, maar door je aan te passen en je stressbestendig te tonen, kun je het aan. Ook je organisatietalent zal je te hulp komen, waardoor je werkgever je in een gunstig daglicht zal zien.

KREEFT

Iemand die je dierbaar is kan op het punt van vertrekken staan en wie het ook is, er zal een goede reden voor diens afwezigheid zijn. Vul de leegte die in je leven ontstaat op door nieuwe mensen te ontmoeten. Je hebt er nu de tijd voor.

LEEUW

Dagelijkse routine kan je wat neerslachtig stemmen, maar gelukkig is het eind van de week in zicht. Gedraag je echter als een trouwe knecht en maak je werk af. Doe dat met aandacht en gedegen anders moet je volgende week je fouten herstellen.

MAAGD

Het is belangrijk om te beseffen dat er meer tussen hemel en aarde is dan geld verdienen. Las regelmatig een pauze in om je te verpozen. Ga op zoek naar betekenisvolle ervaringen die het leven veraangenamen en interessant maken.

WEEGSCHAAL

Doe je best om er overheen te komen als je het gevoel hebt vast te zitten. Vrolijk jezelf op met een kunstvoorwerp of muziek en huur een komische film om je evenwicht te herstellen. Praat met iemand die kan luisteren.

SCHORPIOEN

Een goed moment om met een studie te beginnen. Praat erover met je baas als die studie in het belang is van je carrière. In je werk zal elke vorm van communicatie steeds belangrijker worden. Gebruik je natuurlijke talenten.

BOOGSCHUTTER

Zakelijk succes zal je inspireren; een nieuwe dosis fantasie voorkomt dat een presentatie saai of voorspelbaar wordt. Betrouwbaar, kwaliteit en service zijn essentieel om bij je klanten positieve verwachtingen op te wekken.

STEENBOK

Er kunnen machtsspelletjes worden gespeeld, zeker als je bepaalde financiën met anderen deelt. Stel het nemen van een besluit dat betrekking heeft op de liefde of je cashflow uit, daar je nu waarschijnlijk de verkeerde keuze doet.

WATERMAN

Het kan geen kwaad deze dag trager te beginnen dan gebruikelijk. Maak een lijst van prioriteiten om je tijd zo efficiënt mogelijk in te delen. Raak niet gefrustreerd als er te veel vragen, taken en opdrachten op je wachten.

VISSEN

Je zult geen gebrek aan inspiratie en fantasie hebben, maar tussen nu en het eind van de maand kan de kosmos voor problemen zorgen. Onzekerheid kan situaties scheppen waarin plannen steeds veranderen of heroverwogen moeten worden.

