Daghoroscoop 27 november

VANDAAG JARIG

Waar het uw gezondheid betreft kan het een enerverend jaar worden. U bent geneigd te experimenteren als u merkt dat conventionele opvattingen omtrent lichaam en welzijn niet op u van toepassing lijken te zijn. Met vallen en opstaan kunt u erachter komen wat goed is voor u en wat niet.

RAM

Maak vakantieplannen; het kan een goed idee zijn om daarbij vrienden te betrekken. Plannen die een zakenreis betreffen kunnen plotseling veranderen en u de ruimte geven af te spreken met vrienden. Gebruik de ervaringen van anderen.

STIER

Gebeurtenissen die u niet in de hand hebt kunnen succes of juist verlies opleveren. Wát is nog onduidelijk. Het gevoel te falen kan u uit balans brengen. Leer uzelf te vertrouwen. Stel het tekenen van een contract niet uit; beslis dat zelf.

TWEELINGEN

Studenten mogen op een goed cijfer rekenen voor een tentamen. Een invitatie kan een buitengewoon leuk uitje tot gevolg hebben; u bent populair, zelfs mensen die u nauwelijks kent zullen uw gezelschap zoeken.

KREEFT

Er kan ruzie ontstaan met een zakelijk partner of teamgenoot over een te kiezen strategie. Kies de gulden middenweg; u wilt immers beiden het beste? Door stress kunt u de laatste tijd instabiel zijn. Vraag bij twijfel een second opinion.

LEEUW

U kunt zich opgejaagd voelen door het veranderlijke karakter van deze dag; vraag liever assistentie dan u te laten opzwepen. In teamverband zult u het beste opereren. Gebruik uw aangeboren fantasie en nieuwsgierigheid. Ontspan vanavond.

MAAGD

Werk, als dat kan, vandaag thuis. U kunt gespannen zijn aan het eind van deze drukke week. U doet tweemaal zoveel in dezelfde tijd als u niet wordt gestoord. Doe vanmiddag wat klusjes thuis, maak iets lekkers klaar of bestel een pizza.

WEEGSCHAAL

U zult een goede indruk maken op de mensen met wie u samenwerkt, ook al verandert u geregeld van mening. Overleg als u twijfelt. Ga de deur uit; u kunt oog in oog komen te staan met iemand die uw geliefde wordt.

SCHORPIOEN

Houd uw economische belang in de gaten. Vertrouw liever op uw eigen intuïtie en kennis dan op hetgeen anderen u vertellen. Verzamel moed en vraag opslag, mar bedenk tevoren hoe u dat moet aanpakken. Uit geen dreigementen.

BOOGSCHUTTER

Uw huis en familie betekenen veel voor u en u zult willen voorzetten wat u in uw jeugd is bijgebracht. Doe vast inkopen voor Sint of kerst; verstuur een pakje dat de oceaan over moet en koop kerstkaarten, al is dat uit de “mode”.

STEENBOK

Persoonlijke belangen moeten misschien wijken voor het algemeen belang. Een huiselijke crisis heeft onmiddellijke aandacht nodig of een plotseling verandering dwingt u tot flexibiliteit. Reserveer vanavond tijd voor uzelf.

WATERMAN

Neem de leiding. Van een goede inval of briljant idee kan een hele groep of heel team profiteren. Snel handelen of ingrijpen is in uw voordeel. U zult mensen misschien overrompelen, maar ook hun aandacht vangen.

VISSEN

Als de week rustig eindigt hebt u tijd om uw bureau op te ruimen. Verdiep u in uw financiën maar begeef u niet op glad ijs. Laat u door vrienden niet verleiden een groot risico te nemen. Wens ze geluk, maar blijf zelf op het droge.