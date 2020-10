Melanie (31): Ik ben al 95 kilo afgevallen

Melanie straalt in de VROUW-rubriek ’Mooi op elke leeftijd’ Ⓒ Eigen foto

Voor onze populaire rubriek Mooi op elke leeftijd zetten we vrouwelijke dertigplussers in het zonnetje. Want wij vinden alle vrouwen mooi: ongeacht gewicht, maat en/of ’schoonheidsfoutje(s)’. Wat is jouw beautygeheim en waarvan ga jij stralen? En wat houdt jou jong? Deze week Melanie Petrici (31), ze is single en werkt als administratief medewerkster.