Daghoroscoop 1 augustus - Kreeft: Laat je niet intimideren!

Vandaag jarig

Er wachten jou mooie carrièrekansen. Grotere betrokkenheid bij de amusementswereld kan veel winst opleveren. Een prestigieuze prijs of doorbraak (bijvoorbeeld in de muziek- of entertainmentsector). Ook kinderen kunnen daarbij betrokken raken. In dat opzicht kan 2024 een succesvol jaar worden.

Sterrenbeeld Ram ( 21/3 - 19/4)

Het verstandigste wat jij kunt doen is jouw geld in een kluis stoppen. Het alternatief is een extreme oefening in zelfbeheersing. Het is moeilijk om “nee” te zeggen tegen kinderen, maar ook zij moeten leren dat geld niet in bomen groeit.

Sterrenbeeld Stier ( 20/4 - 20/5)

Met een collega kan een verschil van mening ontstaan. Controleer feiten voor je conclusies trekt. Bespreek, als jij zaken doet, niet alleen het resultaat en de winst, maar ook de misschien moeizame start. Wees bereid excuses te maken.

Sterrenbeeld Tweelingen (21/5 - 20/6)

Wees heel voorzichtig als je gevoelige onderwerpen ter sprake brengt. Je kunt gemakkelijk iemand pijn doen of tegen de haren in strijken. Gun jezelf genoeg tijd om formulieren en dergelijke in te vullen. Negeer iemand die raar doet.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

Sterrenbeeld Kreeft ( 21/6 - 22/7)

Jouw energie kan te wensen overlaten, maar dwing jezelf toch te doen wat noodzakelijk is. Laat je niet intimideren door vakjargon. Iemand die spontaan aanbiedt om jou te helpen, kan bijbedoelingen hebben. Strijd liever alleen verder.

Sterrenbeeld Leeuw ( 23/7 - 22/8)

Het leven kan gecompliceerder lijken dan het in feite is. Een geliefde van vroeger kan plotseling opduiken en het zal leuk zijn om herinneringen op te halen, zolang dat geen schade toebrengt aan jouw huidige relatie.

Sterrenbeeld Maagd ( 23/8 - 22/9)

Neem niets voor zoete koek aan, trek op basis van je eigen analyses jouw conclusies. Een vriendschap kan zich spontaan tot een overweldigende romance ontwikkelen. Gehuwden moeten overwegen om samen carrière te maken.

Sterrenbeeld Weegschaal (23/9 - 22/10)

Het kan moeilijk zijn om de balans te vinden tussen professionele verplichtingen en de afspraken in de andere sectoren van jouw leven. Geef huis en gezin voorrang. Laat je niet ontmoedigen als mensen moeite hebben jouw gezag te aanvaarden.

Sterrenbeeld Schorpioen ( 23/10 - 21/11)

Er kan een reis op het programma staan. Delegeer zoveel mogelijk als jij je zorgen maakt met bepaalde taken achterop te raken. Ben je momenteel met vakantie, ontspan dan en zet zorgen en angsten van je af.

Sterrenbeeld Boogschutter ( 22/11 - 21/12)

Er valt een goed resultaat te verwachten als jij wil kopen of verkopen. Breng tijd door met vrienden en haal herinneringen op. Bedenk hoe je jouw creatieve gaven te gelde kunt maken. Vergelijk prijzen als je iets moet aanschaffen.

Sterrenbeeld Steenbok ( 22/12 - 19/1)

Geldzaken fluctueren. Wat jij met de ene hand verdient, kun je uit de andere verliezen. Verdoe geen tijd aan triviale zaken. Bespreek het rustig met jouw partner als één van beiden te veel heeft uitgegeven. Ga niet in zaken met vrienden.

Sterrenbeeld Waterman ( 20/1 - 19/2)

Iemand kan jou informatie toespelen die nog geheim moet blijven. Praat niet over gevoelige onderwerpen. Gebeurtenissen kunnen anders lopen dan verwacht. Misverstanden lijken vandaag ingebakken. Trek je niet alles aan wat men zegt.

Sterrenbeeld Vissen ( 20/2 - 20/3)

Hoewel het niet echt tot problemen zal leiden, heb je de neiging om te veel geld uit te geven. Nieuwe contacten leveren geweldige mogelijkheden op. Loop echter met een boog om mensen heen die opscheppen. Controleer berichten.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.