Durf jij eerlijk te zeggen hoeveel je weegt?

Geen idee

Heel eerlijk: ik heb geen idee wat ik weeg. De laatste keer dat ik me woog was ik 56 kilo met een lengte van 1,62 meter (dat is wat er in mijn paspoort staat, eigenlijk is het 1,59 m – nog zo’n punt van schaamte?). Maar dat is minstens 7 jaar geleden. Nog eerlijker: dat was vast niet op een moment dat ik me zwaar voelde.

Het is naïef om te denken dat het mijn huidige gewicht is. Maar wat maakt het uit? Als m’n kleding maar goed zit en ik niet jaarlijks een grotere maat hoef te kopen. Ik heb niet eens een weegschaal. En dat ik tijdens de zomervakantie minimaal twee keer per dag neerstrijk in een restaurant, compenseer ik echt ooit. Maar als je me naar mijn gewicht vraagt, moet ik je het antwoord schuldig blijven. Sorry, ik weet het niet.

Panisch

In mijn omgeving reageert het merendeel van de mensen panischer: het dagelijkse contactmoment met de weegschaal is voor velen vaste prik. Zeggen welk getal er verschijnt, gebeurt louter en alleen wanneer ze het geestelijk aankunnen en het geen gevoel van schaamte opwekt.

Vraag binnen een willekeurige vriendinnengroep hoeveel iedereen weegt en maar een enkeling zal je van een antwoord voorzien. Maar of dat dan ook een eerlijk antwoord is..?

