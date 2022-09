Premium Het beste van De Telegraaf

Uit de krant ’Na alles wat er is gebeurd, hebben we zo’n geluk dat we drie gezonde kinderen hebben’

Door Tanja Spaander Kopieer naar clipboard

De Britse schrijfster Clare Mackintosh: Ⓒ Heledd Roberts

Wie de thrillers van de Britse schrijfster Clare Mackintosh kent, kan z’n hart ophalen: haar nieuwe boek Het laatste feest leest als een trein. En het is nog maar deel één uit een nieuwe serie. Schrijven over moordzaken gaat haar makkelijker af dan het boek over haar eigen diepste verdriet, waar ze inmiddels aan werkt.