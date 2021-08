’Moeten we de kinderen vertellen over onze relatietherapie?’

„Mijn man en ik zijn sinds een tijdje in relatietherapie. Het is wat ons betreft het laatste redmiddel om ons huwelijk in stand te houden. We houden heel veel van elkaar en willen heel graag bij elkaar blijven, maar we maken de laatste tijd zo ontzettend veel ruzie dat het niet meer houdbaar was. We hebben de ruzies zo veel mogelijk geprobeerd te verbergen voor de kinderen, maar dat lukte niet altijd.”

„Nu we in relatietherapie zijn, twijfelen we of we hierover open moeten zijn tegen de kinderen. Ze zijn 10 en 14 en hebben in de afgelopen periode heus wel gemerkt dat het niet zo goed ging met papa en mama. Onlangs heeft de jongste ons iets over de therapie horen zeggen en vroeg ernaar. Ik heb kort geantwoord dat ’papa en mama regelmatig met iemand praten’, maar ben er niet op doorgegaan. Toch knaagt het: ik heb het gevoel iets voor ze achter te houden en wil open naar ze zijn. Ik heb een heel goede band met mijn kinderen en verder bespreken we altijd juist alles heel open en eerlijk.”

Geen details

Ouderschapsdeskundige Meta Herman de Groot vindt niet dat Pien in detail hoeft te treden. „Natuurlijk is het prima om dingen met je kinderen open en eerlijk te bespreken, maar dat betekent niet dat je alles hoeft te delen. Het is belangrijk dat je als ouders naast het ouderschap ook nog een privé samen hebt.”

Niet pluis

Maar, zo concludeert Herman de Groot uit het verhaal van Pien, aangezien de kinderen al het een en ander hebben gemerkt, is het niet gek dat ze vragen hebben. Het is daarom belangrijk om duidelijk te zijn en vooral geen antwoorden te geven waarvan je als ouders zelf nog niet eens zeker weet of ze de waarheid zijn. „Het is prima om ze te vertellen dat jullie met iemand praten die jullie helpt om niet meer zo veel ruzie met elkaar te maken. De kinderen hebben immers al gemerkt dat jullie relatie niet lekker loopt, kinderen voelen het ook altijd haarfijn aan wanneer er iets niet pluis is. Dat kun je ook aangeven: vertel dat jullie heel veel van elkaar houden en dat de kinderen wellicht ook al gemerkt hebben dat jullie de laatste tijd te veel ruzie maken.”

Bereid je voor

„Bereid je wel samen met je partner voor op vragen van de kinderen. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen of jullie gaan scheiden. Wat is dan het antwoord? Geef geen antwoorden waarover jullie zelf nog geen duidelijkheid hebben. Als je bijvoorbeeld zegt: ’Nee, natuurlijk gaan papa en mama niet scheiden’, dan leg je te veel druk op jullie relatie. Dan móét het slagen. Voorkom dus dat je, om je kinderen maar gerust te stellen, dingen zegt die later anders kunnen uitpakken.”

Open

En bij dit gesprek kan het wat Herman de Groot dan ook blijven. „Details over jullie relatietherapie zijn niet nodig. Dat is iets van jullie en dat blijft ook bij jullie alleen. Wees gerust open over het feit dat jullie met iemand praten, maak duidelijk dat jullie veel van elkaar houden, bereid je voor op vragen, maar waak ervoor dat je niet inhoudelijk met je kinderen in gesprek gaat over de relatietherapie.”