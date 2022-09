Mensen die zeuren over de huidskleur van Ariël: ’Houd alsjeblieft je waffel’

„Begin deze week slaakte ik een klein gilletje bij het zien van de trailer van The Little Mermaid. Degenen die mij kennen weten dat vrijwel niets mij zo hyped krijgt als de zee, het mijn grote droom is om ooit eens met haaien en dolfijnen te zwemmen - in het wild - en dat ik het grootste deel van mijn vakanties dobberend in het water doorbreng, mijzelf vergapend aan de onderwaterwereld. In het water vallen er een paar letters van mijn naam en wat lompheid van mijn persoonlijkheid en glijd ik als een ware Ariël door de golven. Ik scrolde snel door naar de reacties, in de hoop daar gelijkgestemden te vinden.

Wat ik daar tegenkwam, had me niet moeten verbazen. De afgelopen jaren is het me duidelijk geworden hoe slecht mensen gaan op verandering. En toch was ik met stomheid geslagen. Miljoenen dislikes want: ‘Mijn Ariël is niet zwart.’ Talloze reacties want: ‘Dit verpest al mijn jeugdherinneringen.’ En allerlei deelacties want: ‘Kijk toch eens wat Disney voor iets krankzinnigs heeft gedaan.’ Zucht… Houd. Alsjeblieft. Je. Waffel. Halle Bailey, die Ariël speelt, heeft de stem van een engel en een Disney-gezichtje zonder dat daar een animator aan te pas hoeft te komen. Nee, ze heeft geen rood haar, bleke huid en blauwe ogen, maar ze is zonder twijfel perfect voor de rol.

Dat volwassen mensen tijd hebben om zich hier druk over te maken, vind ik bijzonder. Waarschijnlijk doe ik iets fout in m’n leven, want ik heb echt geen ruimte om te stressen over de huidskleur van een - waar hebben we het over - zéémeermin. Zo lang ze een mooie staart heeft en m’n favoriete krab Sebastiaan een rol speelt, ben ik blij. Daarbij vind ik het juist mooi dat jonge meisjes van kleur er op deze manier een idool bij hebben. Het overgrote deel van de Disneyprinsessen is namelijk nog altijd wit. Het filmpje dat een paar dagen terug rond ging, waarop meisjes na het zien van de trailers vol trots uitriepen dat Ariël op hen leek, bekeek ik met een glimlach van oor tot oor. Schattig!

Misschien dat ik het enigszins begrijp omdat ik mezelf als kind ook nooit herkende in de vrouwelijke idolen die ik voorbij zag komen in de media. Ze hadden dan misschien dezelfde kleur huid als ik, maar verder leken ze in niets op mij. Ik wilde Baby Spice zijn, maar zij had een strak buikje en dat van mij flubberde. En Clover uit Totally Spies had dan misschien dezelfde haar-, oog- en huidskleur als ik, ze had ook een taille van ongeveer 20 centimeter. Zag ik wel vrouwen die op mij leken, dan keken ze met een pruillip in de spiegel terwijl ze in hun vetrol knepen, waren ze permanent op dieet en waren ze óf de grappige dikke vriendin óf werden ze gepest. Een Disney-prinses met wat extra kilootjes had ik het einde gevonden.

Zullen we dus alsjeblieft iets minder zuur doen? Iedereen die met een open blik naar de trailer kijkt, ziet dat Halle Ariël ís. En als je het nou echt niet kunt verkroppen dat ze een ander kleurtje heeft dan je misschien gewend bent… dan kijk je toch lekker niet.”